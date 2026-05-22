С какими обещаниями вышли на праймериз единороссы из Свердловской области

Регистрация кандидатов на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по отбору претендентов не выборы завершена. Всего в нем принимают участие 4,4 тыс. кандидатов. Среди них на переизбрание в Госдуму претендуют чуть больше 75% действующих депутатов — 238 из 311. Как выяснил «Ъ», 11 парламентариев заявились еще и в законодательные собрания регионов. Остальные кандидаты — новые лица, что не случайно, так как «Единая Россия» традиционно обновляет фракцию после каждых выборов. Так, в 2016 году, она обновилась на 60%, в 2021 — на 48,5%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В свою очередь, член Генсовета партии, член Совета федерации РФ Сергей Перминов отметил, что конкуренция в этот раз рекордная: почти 11 человек на место в Госдуме, семь — в региональные парламенты. Среди участников 59% мужчин, 31% женщин, 22% — молодые люди до 35 лет. Среди профессий — 32% предпринимателей, а также представители образования, науки, власти, армии, культуры, спорта, здравоохранения и ЖКХ. При этом 56% из подавших заявки — члены партии, 25% — сторонники, 19% — беспартийные.

В прошедшую пятницу кандидаты выложили предвыборные ролики, где обозначили свои программы. Разброс тем большой: от помощи участникам специальной военной операции (СВО) до капремонта школ и новых производств.

Экономическая повестка — одна из главных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Саратовской области делает ставку на создание градообразующих предприятий. Вице-спикер Алексей Гордеев в Воронежской области — на сдерживание цен и тарифов ЖКХ, поддержку малоимущих, пенсионеров и ветеранов. Первый вице-спикер Александр Жуков в Новосибирской области сосредоточен на крупных проектах: от детского реабилитационного центра до кампуса мирового уровня.

Социальная повестка — не менее насыщена. Вице-спикер Ирина Яровая на Камчатке обещает строительство новых социальных объектов. Вице-спикер Анна Кузнецова в Саратовской области — системные решения для многодетных, семей с инвалидностью и будущих мам. К этой же теме прямой помощи людям обращается и член комитета по контролю депутат от Пермского края Дмитрий Скриванов — один из тех 11, которые заявились и в Госдуму, и в заксобрание. Для него это логичное продолжение работы в прошлые годы — он неоднократно оказывал людям точеную помощь, в том числе лично добивался, чтобы дети-сироты получали квартиры. Кроме того, на прошедшем расширенном заседании комитетов Госдумы, где обсуждались данные Счетной палаты по обеспечению жильем детей-сирот, господин Скриванов выдвинул предложение включить этот вопрос в национальный проект «Семья». В новом созыве депутат будет продолжать привлекать федеральное финансирование, контролировать бюджет и помогать самым уязвимым категориям граждан: детям-сиротам, инвалидам, многодетным, пенсионерам, участникам СВО.

Инфраструктурные проекты на местах — в центре внимания еще нескольких кандидатов. Депутат Виктория Абрамченко в Ростовской области выступает за качество медицины, ЖКХ и дорог. Зампред комитета по региональной политике Оксана Фадина в Омской области — за капремонт школ и детских садов. Депутат Андрей Альшевских в Свердловской области делает акцент на модернизации ЖКХ, контроле за тарифами и развитии общественного транспорта.

Напомним, предварительное голосование на праймериз пройдет с 25 по 31 мая. Окончательные списки кандидатов утвердит съезд «Единой России», который по предварительной информации состоится 27 июня.