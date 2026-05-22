В Подмосковье 22 мая ожидаются ливень с градом и смерч

В Москве и Подмосковье сегодня днем будет аномальная жара. Вечером ожидается ливень с градом, в области возможно образование смерча, рассказал «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К 15:00 воздух в столице прогреется до аномальных +27...+30 °С, ожидается переменная облачность, без осадков, уточнил синоптик. В период с 21:00 до 23:00 прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта. Порывы ветра усилятся до штормовых 20 м/с.

«К северу от мегаполиса — север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине — местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра»,— сказал господин Тишковец.

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, предупреждение действует до 23 мая. Завтра в Москве температура снизится до +21...+23 °C (по области +20...+25 °C), также возможны кратковременные дожди, местами гроза.