В Чечне из-за подмыва моста закрыли участок железной дороги Москва — Грозный

В Чечне из-за сильных дождей и подмыва железнодорожного моста через реку Аргун закрыли движение поездов на участке между станциями Аргун и Ханкала. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В компании рассказали, что пассажиров поезда № 381 Москва — Грозный, который прибыл к станции Аргун в 7:36, доставят до конечного пункта на автобусах. Поезд № 382 из Грозного в Москву отправится от станции Аргун в 17:24, пассажиров через закрытый участок также перевезут на автобусах.

ГУ МЧС по Республике Чечня предупреждало, что с 20 по 23 мая в республике ожидаются ливни с грозой, град и усиление ветра до 25 м/c. По данным ведомства, уровень воды на реках поднимется до неблагоприятных отметок, а в горных районах возможен сход селей малого объема.