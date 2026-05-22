В попавшем в аварию под Златоустом микроавтобусе ехали пермские баскетболисты

В микроавтобусе, который попал в аварию в районе Златоуста 22 мая, с соревнований возвращались члены пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

ДТП произошло около 4 часов утра 22 мая. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Транспортное средство столкнулось с грузовиком. Сам водитель погиб, пострадали пять человек.

Среди пострадавших — трое жителей Перми, которые ехали с чемпионата России по баскетболу 3x3 в Магнитогорске, отмечает Дмитрий Махонин. Сопровождающего команды прооперировали в больнице Златоуста. Двоим игрокам с ушибами и легкими травмами оказали медицинскую помощь. Сейчас они уже в гостинице, вскоре выедут на поезде в родной город. Как подчеркивает глава соседнего региона, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области.

ОБНОВЛЕНО В 11:09. По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в аварии пострадали восемь человек. Состояние членов пермской команды оценивается как удовлетворительное. После стабилизации состояния сопровождающего будет решаться вопрос о его транспортировке. Также оказывается медицинская помощь пострадавшим во втором автомобиле.

Виталина Ярховска