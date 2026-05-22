На пост замглавы свердловского минэкономики назначен Михаил Васильев

Михаил Васильев назначен заместителем министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Указ губернатора Дениса Паслера о назначении чиновника вступает в силу 22 мая.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В министерстве господин Васильев будет курировать направление конгрессно-выставочных мероприятий. Ранее он отвечал за организацию участия региона в крупных проектах, включая международную промышленную выставку «Иннопром», чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и форум 100+ TechnoBuild.

Михаил Васильев окончил Уральское отделение РАНХиГС с отличием. С 2007 по 2015 год занимал руководящие посты в маркетинговых и инжиниринговых компаниях, а с 2016 по 2019 год развивал частный индустриальный парк в регионе. С 2019 по 2023 год господин Васильев работал в Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области — сначала заместителем, а затем генеральным директором. С 2024 года он занимал пост заместителя гендиректора АО «УВЦ», отвечая за взаимодействие с организаторами мероприятий.

Ирина Пичурина