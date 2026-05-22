Челябинский литейный завод просят признать банкротом из-за долга в 15 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление межрайонной инспекции ФНС №4 по Республике Башкортостан к ООО «Литейный завод» (Челябинск). Налоговый орган просит признать предприятие банкротом из-за долга в размере 15,4 млн руб. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

Иск ведомство подало в середине мая. Суд принял его к производству 21 мая. На данный момент подробности о происхождении и структуре долга неизвестны. Предварительное судебное заседание назначено на 13 июля 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Литейный завод» зарегистрировано в Челябинске в 2017 году. Владельцем и директором является Дмитрий Разумов. Полную отчетность о финансовых результатах предприятие раскрывало в 2023 году. Тогда выручка составляла почти 95 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. За 2024-й предоставлены только данные о чистом убытке — 1 млн руб.

Виталина Ярховска