Бывшего топ-менеджера «Роснано» обвиняют в мошенничестве, связанном с Пермской ГРЭС

Бывший заместитель главы госкорпорации «Роснано» Андрей Малышев, заочный суд над которым проходит в Мещанском суде Москвы, обвиняется в том числе в мошенничестве в сфере кредитования, связанном с Пермской ГРЭС.

Как сообщает «Ъ», речь идет о займе в размере 900 млн руб., который в 2014 году был получен в Альфа-банке инжиниринговой компанией «Группа Е4». Ее президентом Андрей Малышев стал в 2012 году после ухода из «Роснано». По данным следствия, кредит должен был пойти на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, но был израсходован на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа.

По мнению защиты, «получение денег с нарушениями условий кредитования без цели хищения не образует состава преступления, предусмотренного ст. 159.1». Долг банку якобы был полностью возвращен, поэтому адвокаты просят оправдать господина Малышева.

Прокуратура на основании всего объема обвинений (два эпизода мошенничества с общим ущербом 1 млрд руб.) просит приговорить Андрея Малышева к 15 годам лишения свободы. Сам бывший топ-менеджер «Роснано» в настоящее время проживает в Лондоне.