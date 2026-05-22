На Камчатке вынесли приговор за смерть женщины под глыбой льда

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 54-летнему Максиму Зайкову — директору управляющей компании «Актив». Суд признал его виновным в гибели женщины под массой льда, сошедшей с крыши. Зайков ранее уже был судим по аналогичному делу о смерти пенсионера.

Как рассказали «Ъ» в суде, следствие считает, что директор управляющей компании своевременно не организовал очистку крыши жилого дома от снега и наледи. Из-за этого 17 марта с крыши сошла ледовая масса, под которой погибла женщина.

Управление СКР по Камчатке уточнило, что фигурант дела проигнорировал жалобы местных жителей и девять вызовов диспетчера. Доступ к опасной зоне возле дома также не был ограничен. За длительное время на кровле дома сформировалось не менее метра снежной массы.

Максим Зайков признал вину, а также возместил потерпевшим компенсацию морального вреда в 1 млн руб. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. С учетом приговора по прошлому аналогичному делу суд назначил наказание сроком четыре года и шесть месяцев колонии. Приговор может быть обжалован.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский