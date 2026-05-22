Около Златоуста в ДТП погиб водитель и пострадали пять человек

После столкновения автомобилей в районе Златоуста водитель микроавтобуса погиб, еще пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла ранним утром 22 мая. На федеральной трассе М5 «Урал» 50-летний водитель микроавтобуса Mercedes Benz при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Машина столкнулась с грузовиком «Газель» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте. Пострадали пять человек: три пассажира Mercedes Benz, водитель и пассажир грузовика.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

ОБНОВЛЕНО В 9:37. СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Виталина Ярховска