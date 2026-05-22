В результате пожара на ул. Таганская в Екатеринбурге погиб человек

В Екатеринбурге в результате пожара в десятиэтажном доме на ул. Таганская погиб человек, сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило пожарным 21 мая в 17:04.

Пожар площадью 15 кв. м произошел в квартире на седьмом этаже. Участие в тушении приняли 15 человек личного состава, были задействованы шесть единиц техники. Огонь был локализован в 17:16, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:20.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались восемь человек, детей среди них не было.

Ирина Пичурина