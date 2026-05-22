WP: На США легла большая часть нагрузки при защите Израиля от атак Ирана

Пентагон значительно истощил свои запасы современных средств противоракетной обороны, защищая Израиль во время войны с Ираном. США применили гораздо больше высокотехнологичных боеприпасов, чем использовали израильские силы, говорится в докладе американского военного ведомства, с которым ознакомился The Washington Post.

Источники издания уточняют, что США запустили более 200 перехватчиков системы THAAD для защиты Израиля, что составляет примерно половину всего арсенала Пентагона. Кроме того, американские военно-морские суда в восточном Средиземноморье также выпустили более 100 перехватчиков Standard Missile-3 и Standard Missile-6. Израиль, для сравнения, выпустил менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 перехватчиков David's Sling.

Официальные представители Пентагона и Израиля выступают в защиту сложившейся практики. «Средства перехвата ракет — лишь один из инструментов в обширной сети систем и возможностей. Израиль и США в равной степени несли оборонительную нагрузку, максимально эффективно используя передовые средства противовоздушной и противоракетной обороны»,— заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. В заявлении посольства Израиля в Вашингтоне указано, что военные операции против Ирана «были скоординированы на самом высоком и тесном уровне, что пошло на пользу обеим странам и их союзникам».

