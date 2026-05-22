Свердловские партии выдвинут на выборы бойцов СВО с управленческим опытом

В преддверии подготовки к масштабной избирательной кампании 2026 года в России свердловские партии последовали общероссийскому тренду и запустили поиск участников специальной военной операции (СВО) для выдвижения на выборы. Среди десятков бойцов, которых рассматривают в «Единой России» и ЛДПР для выдвижения на Среднем Урале, примечательны генерал-лейтенанта Тарас Исаков («Единая Россия») и экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Владимир Кузнецов (ЛДПР), которые обладают как боевым, так и управленческим опытом.

Тарас Исаков Фото: Представлено Владимиром Кузнецовым Владимир Кузнецов Фото: Представлено Владимиром Кузнецовым

Ранее, в январе, полномочный представитель президента Артем Жога заявил, что от жителей регионов Уральского федеральном округе (УрФО) идет большой запрос на участников СВО в политике. «Люди доверяют ребятам, которые прошли СВО. Президент доверяет. Я всегда ребятам говорю, что мы команда президента, и наше поведение, наша политика, наша обычная жизнь рассматриваются довольно-таки пристально, можно говорить под микроскопом. Каждая ошибка противниками будет раздута до серьезных размеров. Поэтому даже малейшие ошибки нельзя допускать»,— пояснил тогда бывший командир батальона «Спарта». Артем Жога подчеркнул, что выборы 2026 года вновь покажут, что «народ действительно поддерживает этих ребят».

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 33 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.