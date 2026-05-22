Индонезия усилила контроль распределения риса для борьбы с мафией

Правительство Индонезии усилило контроль за распределением риса в целях сдерживания цен и противодействия продовольственной мафии, сообщает агентство Antara News.

Глава Национального продовольственного агентства (Bapanas) и министр сельского хозяйства Анди Амран Сулейман заявил, что правительство борется с различными нарушениями, подрывающими национальную продовольственную безопасность. Предполагаемые действия продовольственной мафии влияют на потребительские цены, поэтому население и фермеры нуждаются в защите государства. По его словам, строгий надзор поможет в обеспечении надежности национальных поставок риса.

В рамках надзорных мер Bapanas усиливает проверки поставок обогащенного риса, а также наличие в зерне витаминов В1 и В12, фолиевой кислоты, железа и цинка.

В то же время для поддержки благосостояния фермеров правительство установило минимальную закупочную цену на сушеный неочищенный рис (GKP) на уровне 6,5 тыс. рупий ($0,4) за килограмм. Средняя цена у фермеров приближается к 7 тыс. рупий, поднявшись на 2,6% к апрельским ценам.

Запасы риса, управляемые государственным агентством логистики Bulog, к середине мая достигли 5,3 млн т. По прогнозам Статуправления Индонезии, производство риса в стране в январе—мае достигнет 16,8 млн т. Потребление за этот период оценивается примерно в 12,8 млн т, что приводит к профициту почти в 4 млн т.

Эрнест Филипповский