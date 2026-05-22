Рейс из Франции в США перенаправлен в Канаду из-за мер борьбы с Эболой

Рейс авиакомпании Air France из Парижа в американский Детройт был перенаправлен в канадский Монреаль из-за новых ограничений, связанных с вспышкой вируса Эбола.

Как передает The Washington Post, на борт «по ошибке» допустили пассажира из ДР Конго. «В связи с ограничениями на въезд, введенными для снижения риска заражения вирусом Эбола, пассажир не должен был садиться на борт самолета. Самолету было запрещено приземляться в Детройте»,— пояснила Таможенная служба США.

Соединенные Штаты ограничили въезд в страну для лиц, которые течение последних трех недель находились в ДР Конго, Уганде или Южном Судане. Въехать в США они могут только через аэропорт Даллеса в штате Вирджиния. Речь идет как об иностранцах, так и о гражданах США.

Ограничения введены из-за вспышки в африканских странах нового штамма Эболы. По последним данным, от лихорадки погибли как минимум 139 человек. Предполагаемое число случаев заражения составляет около 600. Вакцина, по оценкам ВОЗ, будет готова не раньше чем через шесть месяцев.