Рябков: диалог России и США необходим для стабильности в мире

Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире, считает замглавы МИД Сергей Рябков.

Как заявил господин Рябков в интервью «Ведомостям», президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, процесс идет непросто из-за «токсичного наследия» прошлой администрации и «агрессивной линии нынешних властей» по продвижению собственных интересов на мировой арене.

«Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, поскольку на наших странах — как крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за судьбы мира»,— добавил Сергей Рябков.

Заместитель министра также сообщил, что Москва не драматизирует из-за долгого отсутствия нового посла США в России. По его словам, этот вопрос относится к делам внутренней бюрократии Соединенных Штатов.