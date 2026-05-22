В трех аэропортах Москвы введены ограничения

Росавиация сообщила, что в районе московских аэропортов Домодедово и Шереметьево введены ограничения на использование воздушного пространства. Прием и отправка рейсов происходят «по согласованию с соответствующими органами».

Примерно с 21:00 мск аналогичные ограничения действовали во Внуково. После полуночи аэропорт на 10 минут полностью приостанавливал работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 21 мая сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в направлении города. После полуночи были сбиты еще два БПЛА.