Bloomberg: ЕС намерен снять санкции с китайского поставщика чипов

Евросоюз намерен временно снять санкции с крупного китайского поставщика полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic Technology, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания попала под ограничения в конце апреля в рамках 20-го пакета санкций в отношении России.

По информации агентства, Еврокомиссия предложит Yangzhou Yangjie исключение из санкционного списка уже на этой неделе. Для согласования такого шага необходимо одобрение всех 27 стран ЕС. Обсуждение о снятии ограничений началось после того, как автопроизводители предупредили «о надвигающемся хаосе в цепочке поставок, если запрет не будет снят», уточняет Bloomberg.

ЕС обосновал введение санкций в отношении Yangzhou Yangjie тем, что китайская компания поставляла России товары двойного назначения.