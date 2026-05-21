В Москве арестовали трех человек по делу о покушении 22-летней давности

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу трех человек по обвинению в попытке совершить в 2004 году убийство в столичном университете. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как отмечается в публикации, Михаила Богданова, Владимира Мороза и Дмитрия Гребенюка отправили в СИЗО до 20 июня 2026 года. Их обвиняют в покушении на убийство трех лиц общеопасным способом в составе организованной группы по найму (ст. 105 УК).

По версии следствия, 27 октября 2004 года в здании Российского государственного университета физической культуры на Сиреневом бульваре столицы обвиняемые попытались убить мужчину. Один из соучастников бросил в его сторону две гранаты, а остальные произвели не менее 11 выстрелов. Потерпевший при этом не пострадал, ранения получили находившиеся рядом два человека, им была оказана помощь.

Личность фигурантов удалось установить спустя почти 22 года благодаря кропотливой работе следователей и использованию современных криминалистических методов, рассказали в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. Правоохранители также ищут четвертого участника преступления — водителя, который обеспечил отход группы с места преступления.

В СКР также установили, что один из обвиняемых с 2020-го по 2022 год на территории Московской области совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетнего.