В Одинцово арестовали шестерых участников драки со стрельбой

Одинцовский суд заключил под стражу шестерых мужчин, подозреваемых в участии в драке со стрельбой. Это следует из сообщения судов общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале. Мужчин арестовали на два месяца — до 18 июля.

Мужчин подозревают в преступлении по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). В пресс-релизе указаны фамилии и инициалы арестованных — Вагапова З. М., Алиханова С. А. Х. Б., Ахмадова Л. А., Ахмадова А. А., Давдаева Х. А. и Магомадова А. Х. По версии следствия, 18 мая возле МКД Одинцово мужчины угрожали гражданам избиением и применением оружия, а также грубо нарушили общественный порядок.

По данным подмосковной прокуратуры, потасовка произошла в микрорайоне Трехгорка. Мужчины говорили «о бизнесе», однако разговор перерос в словесный конфликт. Потом мужчины начали драться и открыли огонь из травматического пистолета, сообщило ведомство. Пострадали три человека. По информации Telegram-канала 112, восьмерых участников драки увезли в отделение полиции.