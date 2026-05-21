В Смольном высказались о будущем скалодрома «Северная стена»

Вопрос о будущем скалодрома «Северная стена» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга легко не решить. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский во время прямой линии на канале «Санкт-Петербург».

«Скалодром находился в МЧС, а им нужно развиваться. Я говорил с главой МЧС — они сделать это не могут. Сейчас мы ищем другое место. Задача непростая. Нужны высокие потолки и большие площади»,— заявил господин Пиотровский.

По его словам, с просьбой спасти скалодром в Смольный обратились многие профессиональные спортсмены.

Подробнее о ситуации с «Северной стеной» «Ъ Северо-Запад» писал в материале «Город теряет высоту».

