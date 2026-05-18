Город теряет высоту

В Санкт-Петербурге закрывается скалодром «Северная стена», на котором не только проходили занятия любителей, но и профессиональные спортсмены готовились к российским и международным состязаниям в дисциплине «трудность». Скалодром арендовал помещение на территории спортивно-оздоровительного комплекса МЧС России. Договор на девять лет был заключен с подведомственной главку организацией в 2017-м. Продлить его теперь не позволяет закон: министерство не может сдавать в аренду федеральное имущество. По словам спортсменов и любителей, «Северная стена» — единственная площадка в городе с такими техническими характеристиками, а ее закрытие фактически лишает профессионалов места для подготовки к соревнованиям.

Скалодром «Северная стена» на улице Фучика, 10, возле станции метро «Бухарестская», открылся в марте 2018 года. Договор аренды был заключен в 2017-м на девять лет, до 21 мая 2026 года.

«Об окончании договора мы знали. Где-то за полгода начали искать пути решения вопроса. В нашем случае просто продлить договор очень сложно. По данным МЧС, это связано с невозможностью ведения коммерческой деятельности. До конца не верилось, что не найдется варианта, позволяющего заключить допсоглашение с другим органом. Но за месяц до предполагаемого выселения мы получили официальный документ о просьбе покинуть арендуемое помещение в связи с окончанием договора»,— рассказывают в ООО «Скалодром», которое управляет «Северной стеной».

Договор, как объясняют в пресс-службе регионального МЧС, был заключен с подведомственной главку организацией — Центром материально-технического обеспечения, без возможности продления. В 2019 году в МЧС прошла реорганизация, центр ликвидировали, а все полномочия передали главку. «Главное управление не уполномочено раздавать в аренду федеральное имущество»,— говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка. По его словам, теперь помещение будет использоваться для хранения и ремонта высотной техники.

На закрытие скалодрома отреагировали спортсмены и любители: организовали сбор подписей для обращения в городской комитет по физической культуре и спорту, запустили петицию с просьбой сохранить площадку на этом же месте или предоставить новую.

«Северная стена» — единственный скалодром такой высоты (17 м) в Петербурге, отмечают в компании. В зале готовятся профессиональные спортсмены, в том числе из сборных Петербурга и Москвы по скалолазанию, в категории «трудность» — лазание с веревкой на большой высоте. Лазание на трудность — одна из трех дисциплин спортивного скалолазания, которая входит в программу летних Олимпийские игр.

«Чем выше стена, тем лучше тренируется выносливость спортсмена. У нас самый большой и самый высокий скалодром в городе. Другие не сравнятся ни по высоте, ни по материально-технической базе. Мы одномоментно предлагаем более 200 трасс на трудность, в то время, как оставшиеся залы могут себе позволить не более 40 трасс»,— объясняет представитель «Северной стены». У компании есть второй зал на Петроградском острове, однако он предназначен для дисциплины «боулдеринг» — лазание по невысокой стене без веревки.

Ситуацию осложняет одновременно закрытие еще одного скалодрома — El Capitan на Арсенальной улице, который также подходил для тренировок в дисциплине «трудность». El Capitan закрылся в конце апреля из-за ремонта крыши здания.

Помимо «сборников» скалодром был базой для студентов вузов и спортивных организаций, а также местом для подготовки альпинистов. Большинство школ альпинизма города именно здесь проводили тренировки.

Кроме того, в зале занимались дети от четырех лет. «У нас есть группа адаптивного лазания для ребят с ментальными отклонениями, есть тренер, специализирующийся на нарушениях зрения и слуха»,— отмечают в компании. Ежемесячная аудитория скалодрома, по данным «Северной стены», 7 тыс. человек.

«Это критически важная площадка для тренировок спортсменов уровня сборных Санкт-Петербурга и России! Особенно сейчас, когда нас начали выпускать на международные старты, потому что в России всего два зала, где можно готовиться к международным соревнованиям, именно в дисциплине "трудность": наша и ЦСКА в Москве»,— говорит мастер спорта РФ международного класса по скалолазанию, многократный победитель и призер чемпионатов разного уровня Сергей Скородумов.

По его мнению, закрытие зала может привести к переезду лидеров сборной города в Москву и к ухудшению результатов петербургских спортсменов.

«В Петербурге и так, мягко говоря, непродуманные критерии выполнения нормативов для получения социальной выплаты, а сейчас еще и тренировочная база может пропасть. Это грозит ухудшением командных результатов. Петербург, за редкими исключениями, все время берет первые командные места в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг"»,— добавляет Сергей Скородумов. Он отмечает, что залы в бюджетных учреждениях не подходят для современного скалолазания и для подготовки к выступлениям на высоком уровне.

Президент Федерации скалолазания Петербурга Владимир Кауров рассказал, что она направила обращение в комитет физической культуры и спорта с просьбой посодействовать в решении вопроса и продлить аренду на некоторый срок. Господин Кауров также называет «Северную стену» единственным в городе скалодромом, предназначенным для серьезной подготовки спортсменов к лазанию на «трудность».

В пресс-службе комитета по физической культуре не смогли оперативно ответить на вопросы редакции.

В пятницу, 15 мая, чиновники встретились с директором «Северной стены» Игорем Антышевым и Владимиром Кауровым. Компания просит помочь продлить аренду, хотя бы для вывоза оборудования: на разбор тренажеров уйдет минимум пять месяцев.

По словам Игоря Антышева, команда хотела открыть третий зал в Петербурге, однако от идеи пришлось отказаться. «Сейчас, конечно, будет сильный удар по нам. Мы уволили много людей, потратили большое количество средств. Экономически мы не сможем заработать, чтобы сейчас открыть новый зал. По моим оценкам, чтобы запустить подобную площадку в более-менее подходящем помещении, необходимо 150–200 млн рублей, что для нас сейчас нереально. И деньги — не решающий фактор. Это в целом сложный процесс»,— объясняет Игорь Антышев.

В субботу, 16 мая, на проблему отреагировала Федерация скалолазания России. Там сообщили, что находятся на связи с Игорем Антышевым и ищут варианты выхода из ситуации. «Мы продолжаем поиск путей решения вопроса. На данный момент, к сожалению, шансов сохранить скалодром в прежнем виде остается немного. Ситуация крайне сложная, и мы считаем неправильным давать ложные обещания там, где объективные обстоятельства сильнее наших желаний»,— высказался в телеграм-канале президент федерации Дмитрий Бычков.

Надежда Ярмула