Житель Херсонской области получил 14 лет за госизмену

Жителя Каховки приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. по делу о госизмене и шпионаже в пользу вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Херсонском областном суде.

Личные данные осужденного не разглашаются. По информации суда, в 2023 году 41-летний житель Каховки добровольно связался с украинской разведкой и передавал данные о местах дислокации военной техники и личного состава вооруженных сил России на территории Каховского муниципального округа. Также отмечается, что он продолжал шпионскую деятельность и после получения российского гражданства.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ, возбудив против него уголовное дело по ст. 276 (шпионаж) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь