Bloomberg: Иран и Оман ведут переговоры о постоянной системе оплаты прохода через Ормуз

Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход через Ормузский пролив. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад. Посол не стал раскрывать детали переговоров и то, на каком уровне они ведутся.

«Иран и Оман должны задействовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для организации судоходства наиболее эффективным способом. Это повлечет за собой расходы и… те, кто хочет извлечь выгоду из этого судоходства, разумеется, тоже должны внести свою долю»,— приводит агентство слова посла.

Иран начал взимать плату за безопасный проход через пролив в марте этого года. Для этого было создано особое учреждение, которое и передает судоходным компаниям запросы на оплату. Как сообщает Bloomberg, иногда счет за проход через пролив может достигать $2 млн. 23 апреля иранские власти отчитались о первых полученных средствах.

По словам иранской стороны, в настоящее время уже несколько стран, в том числе Китай и Южная Корея, координируют проход своих судов с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Однако пока ни одна страна не подтвердила факта такой координации.

Представители Омана пока никак не комментируют заявление иранского посла.

