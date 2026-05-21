ИИ прочат новые столичные горизонты

К концу этого года беспилотные такси начнут совершать коммерческие рейсы в Марьино, Ясенево и Сколково. В 2028 году из беспилотных машин могут исчезнуть водители, а в 2030 году две трети городских трамваев и Большая кольцевая линия метрополитена станут управляться автоматикой. Об этом 21 мая на слушаниях в Мосгордуме об использовании искусственного интеллекта (ИИ) сообщили представители столичного департамента транспорта и «Яндекса». Депутатов волновало, куда отправятся лишившиеся работы из-за ИИ специалисты.

О планах внедрения ИИ в работу городского транспорта на слушаниях Мосгордумы рассказал замглавы столичного департамента транспорта Андрей Лебедев. Он напомнил, что по Москве с сентября 2025 года курсируют беспилотные трамваи с пассажирами, и техника накатала по городу 20 тыс. км без аварий и нарушений правил дорожного движения. По словам чиновника, вслед за трамваем «Львенок» власти планируют «научить ездить» без водителя и двухсекционный «Витязь». К 2030 году в мэрии хотят сделать две трети городских трамваев беспилотными.

В метрополитене составы на автоматике пока тестируются. «При схожести с трамваем большую роль в метро в ведении поезда играет инфраструктура. Мы научили ее распознавать поезд. Он сейчас едет, разгоняется, тормозит и управляется с той же точностью как с машинистом»,— заверил господин Лебедев.

Первый автоматизированный состав с пассажирами в подземке будет запущен в 2027 году, а в 2030 году власти планируют доверить ИИ управление всех составов на Большой кольцевой линии, добавили в департаменте.

На слушаниях упомянули и роботов-доставщиков — так называемые роверы. Представитель компании «Яндекс» Екатерина Артюшина заверила, что эти устройства прошли по Москве 2 млн км пути, осуществив 1 млн доставок. С 2019 года зафиксировано три ДТП с участием роверов, и все — не по вине роботов, добавила госпожа Артюшина. Для дальнейшего развития автономного транспорта компании нужен экспериментально-правовой режим (ЭПР), который вводится правительством РФ. Господин Лебедев подтвердил, что роботы-доставщики пока находятся «в правовом вакууме», а проект постановления об ЭПР для них находится в Минэкономразвития «на высокой стадии согласования». В «Яндексе» уже готовы нарастить их число до 3 тыс. до конца 2026 года.

Это будет уже шестой ЭПР в Москве для беспилотных устройств, подсчитал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Депутат вспомнил, что первый ЭПР для беспилотных такси в Москве был принят правительством РФ пять лет назад, предложив «Яндексу» отчитаться о результатах эксперимента. Госпожа Артюшина в ответ посетовала на густонаселенность Москвы в отличие от китайских мегаполисов, построенных по образу Нью-Йорка с «прямыми улицами». «У нас много особенностей рельефа, рек, мостов. Понадобилось время, чтобы убедиться, что технология безопасна»,— сообщила представитель «Яндекса».

При этом она дала понять, что с дептрансом Москвы согласовано начало эксплуатации беспилотных такси в Марьино, Люблино, Ясенево и Сколково в этом году. На линии выпустят 100 машин в особой «бирюзовой оклейке»; вызвать их можно будет через обычное приложение, добавили в «Яндексе».

Из объяснений следовало, что водитель за рулем беспилотного такси для подстраховки пока все-таки будет — вплоть до принятия федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС). Господин Лебедев подчеркнул, что документ разрабатывается Минтрансом РФ и столичными властями: в нем будет отрегулировано движение ВАТС по автодорогам и трамвайным путям, а также закреплены полномочия органов власти. В «Яндексе» отметили, что в случае принятия закона в 2028 году из беспилотных такси и грузовиков «высадят водителей», которые сейчас там «ездят, но не управляют».

Депутат Мосгордумы Евгений Селиверстов (ЕР) поинтересовался, куда пойдут водители и другие специалисты в случае замены их функций ИИ. Господин Лебедев сказал, что их переобучат, заверив, что в столичном транспорте «в целом дефицит рабсилы»: «При исчезновении профессий и процессов число рабочих мест не сокращается». Так, по его словам, замена кассиров в транспорте автоматами затронула 3 тыс. человек, но обошлось без массовых увольнений: «Всем предлагали переобучиться и пойти на новое место работы».

Александр Воронов