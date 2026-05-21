Совет директоров «Самолета» рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания.
Согласно отчетности по МСФО за 2025 год, компания получила чистый убыток в 2,3 млрд руб. (в 2024 году — 8,2 млрд руб.). Он сформировался из-за списания инвестиций в проект «Квартал Марьино» на 4,7 млрд руб. по иску Генпрокуратуры. Если исключить эти расходы, то скорректированная чистая прибыль «Самолета» составила 2,5 млрд руб.
«Самолет» выплатил первые дивиденды в 2021 году, затем в 2022 году — в оба года были две выплаты по 41 руб. за акцию, — и после компания дивиденды не платила. В 2021 году доходность была 5,3%, в 2022-м — 2,4%.