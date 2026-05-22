Турбины раскрутят на сервис

Модернизация Пермской ТЭЦ-14, которая включает установку головного образца инновационной газовой турбины ГТЭ-65.1 «Силовых машин», может не уложиться в параметры проекта, утвержденного правительством, опасаются в «Т Плюс». Компания предлагает разрешить учитывать более высокие операционные расходы в цене мощности и снизить потенциальные риски штрафов. Компенсация рисков в цене мощности для таких проектов обоснованна, считают аналитики, но надо определить критерии для инновационного оборудования.

«Т Плюс» предлагает применить к проекту модернизации Пермской ТЭЦ-14 с использованием инновационной турбины ГТЭ-65.1 «Силовых машин» ряд льгот, следует из выступления руководителя департамента инжиниринга компании Константина Фролагина на конференции «Формула энергии». Среди них — перенос на проекты с использованием новейшего оборудования, назначенные правительством, условий «инновационного КОММод» — конкурентного отбора, в частности, возможность задержки ввода до года без штрафа и период индексации CAPEX на срок 36 месяцев в таком случае. Для назначаемых проектов штраф за задержку ввода применяется с первого месяца. «Т Плюс» также предлагает учитывать более высокие операционные расходы в составляющей цены мощности.

Проекты модернизации Пермской ТЭЦ-14 и Саратовской ТЭЦ-2 с использованием турбин ГТЭ-65.1 были отобраны на конкурсе в 2021 году. Несколько лет «Т Плюс» вела споры об условиях поставки оборудования с «Силовыми машинами». В 2025 году правительство исключило обе электростанции из перечня проектов модернизации из-за роста капитальных затрат и задержки реализации, затем внесло их в список директивных проектов.

Так, с 1 января 2027 года «Т Плюс» планирует начать установку блока, а с 1 января 2028 года — тестирование оборудования. На первом этапе компания будет испытывать турбину ГТЭ-65.1, а потом перейдет к строительству всего блока. По словам господина Фролагина, спланировать расходы на сервис проще, когда оборудование уже знакомо, но блок с инновационной турбиной в первый период эксплуатации, скорее всего, будет останавливаться и, возможно, дорабатываться.

По расчетам «Т Плюс», удельный OPEX с учетом сервиса для ПГУ-105 с ГТЭ-65.1 (343,6 тыс. руб. за 1 МВт в месяц) не покроет соответствующая составляющая в цене на мощность для «назначенцев», в том числе из-за сервисного обслуживания (удельный OPEX в ее цене — 262,2 тыс. руб. за 1 МВт). Поэтому компания предлагает использовать льготы в отношении оплаты OPEX в первые годы эксплуатации, не применяя понижающий коэффициент 1,2 к показателю.

В «Т Плюс» пояснили “Ъ”, что сервис включает не только регламентные работы, но и доналадку с анализом режимов работы и дополнительное изготовление новых деталей с изменением их основных технических характеристик. Поэтому составляющая цены на мощность, соответствующая операционным затратам, ниже уровня, необходимого для компенсации прогнозного объема затрат с учетом сервисного обслуживания газовой турбины. Предложение компании — учесть эту разницу, существующую для инновационного оборудования. В «Силовых машинах» отметили, что услуги компании составляют незначительную часть полного сервиса, поэтому дать объективную оценку всей стоимости сервиса не могут.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что для инновационного оборудования в рамках проектов КОММод также предусмотрен учет фактической, а не нормативной выработки электроэнергии при определении прибыли от продажи мощности. Там добавили, что в перечень «назначенцев» преимущественно включены проекты, необходимые для покрытия прогнозного дефицита мощности на отдельных территориях, и распространять на них преференции в части изменения сроков ввода или параметров работы нецелесообразно, так как это может привести к снижению надежности электроснабжения. Учитывая специфику инновационного оборудования, можно обсуждать с рыночным сообществом иные особенности, считают в «Совете рынка». В Минэнерго не ответили “Ъ”.

Сергей Роженко из Kept отмечает, что высокая прогнозная стоимость сервисного обслуживания российской ГТЭ-65.1 объясняется тем, что это первый экземпляр принципиально новой отечественной газовой турбины F-класса, по мере накопления наработки и появления альтернативных поставщиков стоимость сервиса будет снижаться. В части переноса преференций инновационного КОММод на назначенцев с инновационным оборудованием логика «Т Плюс» вполне обоснованна: если государство директивно обязывает оператора применять опытный образец с коммерчески незрелым сервисным рынком, справедливо предусмотреть соответствующую компенсацию повышенных рисков в цене мощности, считает господин Роженко. Но, по его словам, механизм требует четких критериев «инновационности», иначе он рискует превратиться в субсидию «с открытым чеком» и увеличить нагрузку на потребителей оптового рынка. Оптимальным решением выглядит индивидуальная оценка OPEX-составляющей регулятором, уточняет эксперт.

Анна Тыбинь