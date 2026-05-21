В Курской области ОПГ вынесли приговор за торговлю оружием из зоны СВО

Троих членов организованной преступной группы приговорили к длительным срокам в колонии строгого режима за сбыт оружия и патронов, привезенных из зоны проведения специальной военной операции. Об этом 21 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным картотеки осужденных зовут Адам Джамалуев, Эдильхан Сулейманов и Ибрагим Юнусов.

По версии следствия, Джамалуев стал инициатором создания ОПГ. Подельники за 670 тыс. руб. сбыли четыре автомата Калашникова, найденные Юнусовым в зоне проведения специальной военной операции, а также более 700 патронов. Кроме того, дома у Юнусова в ходе обыска обнаружили еще более 150 патронов и взрывчатое вещество.

Курский гарнизонный военный суд признал всех троих виновными в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенном организованной группой (ч. 6 ст. 222 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Джамалуев получил 12 лет строгого режима, а Сулейманов — восемь лет (с применением ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания при наличии исключительных обстоятельств). Юнусову также вменили незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Его приговорили к 14 годам строгого режима, а также лишили звания сержанта и медали «За отвагу».

Дополнительно суд назначил каждому фигуранту штраф в размере 500 тыс. руб. Сумма незаконного обогащения (670 тыс. руб.) конфискована у них в солидарном порядке.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» писал, что Курский гарнизонный военный суд признал двух подполковников Игоря Карамышева и Джамалдина Отегенова виновными в превышении должностных полномочий за присвоение более 7 млн руб. премий участников СВО. Карамышев за 12 эпизодов получил шесть лет колонии общего режима, а Отегенов — пять лет за пять эпизодов.