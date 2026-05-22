Тело пропавшего криптоинвестора обнаружили на кладбище в Таиланде

Российские волонтеры обнаружили в Таиланде тело пропавшего в прошлом году 24-летнего жителя Санкт-Петербурга Максима Гарбузова. Поиски продолжались почти пять месяцев из-за ошибки в написании его фамилии. За это время молодого человека похоронили на кладбище для невостребованных иностранцев. Останки россиянина отправят в Петербург.

Набережная города Паттайя

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Набережная города Паттайя

Максим Гарбузов родился в Санкт-Петербурге. Он получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. В последние годы как криптоинвестор и боец муай-тай он проживал в Паттайе (Таиланд) больше двух с половиной лет по спортивной визе. По данным СМИ, ссылающимся на родственников господина Гарбузова, на новом месте он не нашел друзей и посвящал большую часть времени работе над своим стартапом и финансовыми операциями. Они же отмечали, что он не употреблял алкоголь и наркотики.

24 декабря 2025 года Максим Гарбузов уехал из своего дома на севере Паттайи. С собой у него был только рюкзак. Дома остался включенный ноутбук. Как удалось позже восстановить следователям и волонтерам по банковским транзакциям, вечером того же дня Максим Гарбузов направился в сторону торгового центра The Outlet на шоссе Сукхумвит, где совершил покупку на сумму 1,9 тыс. батов (примерно 4,5 тыс. рублей). С того дня его телефон оказался отключен, а родные не получали от него ответов на письма в электронной почте и сообщения в соцсетях. Движений по его банковским картам тоже не было.

Как выяснилось позже, 26 декабря 2025 года, через два дня после исчезновения, Максим Гарбузов погиб. По данным волонтера Светланы Шерстобоевой, на которую ссылается ТАСС, смерть наступила в результате падения с высоты из номера отеля, в котором он остановился. Комната располагалась на 54-м этаже небоскреба в Паттайе. Тело было обнаружено полицией. При погибшем имелись документы, оформленные на его имя, включая паспорт, а также чеки, которые впоследствии помогли установить личность. Однако при заполнении полицейского протокола была допущена ошибка: фамилия погибшего была записана неверно. Тайский полицейский, переписывая данные из паспорта, вместо фамилии вписал отчество «Евгеньевич», которое в его интерпретации превратилось в набор букв «EBREHBEBNY». Из-за этого тело попало в разряд невостребованных и было захоронено в братской могиле на специальном кладбище для иностранцев при Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке.

Активные поиски Максима Гарбузова начались лишь в конце января. По словам Светланы Шерстобоевой, лидера одной из волонтерских групп и администратора русскоязычного паблика «Паттайя от А до Я», о пропаже молодого человека они узнали от его брата, когда тот решил попросить помочь местную русскую диаспору. До этого момента родственники, видимо, пытались справиться своими силами или надеялись, что он просто временно утратил возможность выйти на связь.

К поиску подключилась полиция, так как хозяйка дома, где господин Гарбузов арендовал жилье, обратилась к правоохранителям из-за неоплаты. Волонтеры распространили ориентировки в русскоязычных и тайскоязычных сообществах, а также проверили все больницы и морги Паттайи. Однако, по собранным ими данным, с конца декабря 2025 года по январь 2026-го в городе не было зафиксировано ни поступлений неопознанных тел иностранных граждан, ни случаев госпитализации людей с амнезией. Тело петербуржца в это время уже находилось в другом городе и числилось под искаженной фамилией.

21 мая Светлана Шерстобоева сообщила, что Максим Гарбузов был найден в братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев. Поиски длились почти пять месяцев. Обнаружению тела поспособствовала трагедия другого человека. По словам волонтера, юрист Елена Фоминых забирала урну с прахом другого умершего, когда сотрудники морга попросили ее поискать родственников еще одного россиянина, захороненного как невостребованного. Им и оказался Максим Гарбузов.

В настоящее время решается вопрос о проведении эксгумации. После необходимых процедур тело Максима Гарбузова планируется кремировать, а прах — отправить родственникам в Санкт-Петербург для прощания.

За последнее время в Таиланде произошло несколько аналогичных трагедий с россиянами. 35-летняя Вероника Партнова из Уфы, пропавшая в конце декабря 2025 года, была найдена мертвой в конце марта 2026 года и похоронена том же кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Ее спутник, адвокат Ильдар Мухаметзянов, был арестован по подозрению в причастности к ее смерти. Другой россиянин, 22-летний Гордей Страут, пропал в Бангкоке в октябре 2025 года. Спустя семь месяцев его тело было найдено в братской могиле. Он выпал с 16-го этажа высотки Furama. Причина, по которой его не могли найти, была той же — полицейский неверно записал его имя и отчество, превратив «Гордей Сергеевич» в «ROPAEN CEPREEBN».

Полина Пучкова