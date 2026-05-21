Бизнес на протезах

Как стало известно “Ъ”, уехавшего в Таиланд и объявленного в международный розыск инвалида-колясочника Алексея Кихаева правоохранители считают организатором преступного сообщества, ущерб от действий которого может составлять порядка 1 млрд руб. По версии следствия, на протяжении нескольких лет инвалиды по липовым документам получали в органах соцзащиты компенсации за якобы приобретенные протезы, костыли, коляски и другие средства реабилитации.

Уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) было возбуждено в декабре 2024 года челябинской полицией. Речь в нем шла о нескольких эпизодах получения инвалидами компенсаций в региональном подразделении соцзащиты. Из поданных туда маломобильными гражданами документов, которые, как оказалось впоследствии, были липовыми, следовало, что ими за свои средства якобы были приобретены костыли, протезы инвалидные коляски и другие средства реабилитации.

В итоге за прошедшее время только в одном Челябинске на данный момент возбуждено 29 аналогичных по фабуле дел. Когда выяснилось, что подобные случаи зафиксированы и в других регионах, к расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД. Они установили, что организатором криминальной схемы является 40-летний инвалид-колясочник Алексей Кихаев. В прошлом он был председателем Мурманской областной общественной организации инвалидов-колясочников «Без преград», деятельность которой была прекращена по решению суда. А в 2017 году стал учредителем подмосковного ООО «Ортостандарт», специализирующегося на производстве медицинских инструментов и оборудования для маломобильных граждан.

По версии правоохранителей, господин Кихаев был хорошо знаком с системой снабжения и денежных выплат инвалидам, поэтому разработать криминальную схему ему не составило труда.

В состав ОПС, членами которого, по данным сыщиков, были 14 человек, входили индивидуальные предприниматели и руководители коммерческих структур, торгующие различной продукцией для маломобильных граждан. Именно они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке у них инвалидами технических средств реабилитации — тростей, протезов, ходунков, инвалидных колясок и др. Эти документы уже сами инвалиды предоставляли в подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат, доходивших, как установило следствие, до 200 тыс. руб. Причем самим инвалидам из полученных денег доставалось 60%. Остальное они передавали своим кураторам и организаторам, которые распределяли прибыль между собой.

Уже задокументированная сумма ущерба составляет более 60 млн руб. По версии участников расследования, всего же ОПС, действовавшее, по некоторым данным, с 2018 года, могло нанести государству ущерб на сумму порядка 1 млрд руб.

На данный момент задержаны 55 наиболее активных участников преступной группы. Части из них в апреле 2026 года помимо мошенничества дополнительно инкриминировали еще и участие в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Учитывая, что большинство привлекаемых к уголовной ответственности являются инвалидами, ходатайствовать об избрании им самой строгой меры пресечения следствие не стало, ограничившись домашними арестами, запретом определенных действий и подпиской о невыезде.

А вот главный фигурант расследования Алексей Кихаев, как только узнал о начавшемся расследовании и задержаниях, уехал в Таиланд и был объявлен в международный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Олег Рубникович