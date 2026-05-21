Спортбары, кинотеатры и «Стад_диван» от «Окко». “Ъ FM” выяснил, где в Москве будут транслировать финал Лиги чемпионов. Правда, во многих пабах уже не осталось свободных мест. А там, где еще можно найти стол, требуют внести депозит. Финал главного клубного турнира Европы пройдет 30 мая. В нем сыграют «Арсенал» и ПСЖ.

В столичных барах рекомендуют поспешить с бронированием:

Speaker Pub, Москва: «В 2025 году у нас непосредственно внутри заведения было человек 200 и еще 100 на веранде. Народ традиционно болеет то за одну, то за другую команду. На сегодняшний день у нас уже, наверное, полный sold out. Наш паб британский, то есть в нем можно сидеть или стоять. Также у нас есть большая веранда со стоячими столами — их забронировать нельзя. Еще есть большая барная стойка, ее тоже не бронируем. Скажем так, места достаточно, если смотреть в пабной традиционной обстановке».

Бар «Бибирево»: «Мы будем транслировать финал со звуком на всех плазмах. Нужно очень сильно торопиться, потому что каждую минуту звонят, бронируют места на эту дату. Единственное условие: бронируем по предварительно внесенному депозиту — 5 тыс. руб. с человека. Это сумма, на которую вам нужно будет с нами отдохнуть. Мы можем предварительно забронировать, далее вам бухгалтер направит ссылку. Вы по этой ссылке вносите депозит, отталкиваясь от количества персон, и только после этого мы подтверждаем бронирование».

Бар Kozlovna: «У нас в баре два этажа. На минус первом стоят телевизоры — там уже все забронировано, свободных мест нет. На первом этаже есть проектор — там тоже уже нет свободного места, к сожалению. В первом зале есть стол, его забронировать можно, но части людей придется сидеть полубоком, потому что телевизор будет у них за спиной. Около телевизора уже все занято, к сожалению».