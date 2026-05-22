Гала-концерт «Классика на Дворцовой», «Путешествие на Луну» и турнир на пони

Театральные и музыкальные фестивали, спектакли и оперетты, игры в теннис и футгольф: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: Сергей Тягин Димитрис Ботинис в Большом зале филармонии

22 мая один из главных проектов Петербургской филармонии — XIX Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» — завершится выступлением в Большом зале Академического симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Димитриса Ботиниса. С посвящением «К 95-летию со дня рождения композитора» прозвучит «Концерт для альта с оркестром» Софии Губайдулиной, солист — лауреат международных конкурсов Илья Тарасенко. В программе также Вторая симфония Сергея Рахманинова. Ведущий концерта, который завершает программу абонемента «Классика. Новое»,—музыковед Ярослав Тимофеев.

Концерт для альта с оркестром, написанный в 1996 году, посвящен Юрию Башмету, уникальному музыканту, который называет музыку Губайдулиной «даже не отдельной планетой, а огромным космосом». А появление в 1907 году монументальной Второй симфонии Сергея Рахманинова стало большим событием и в русской музыкальной жизни начала века, и в биографии композитора: после сокрушительного провала Первой симфонии в нынешнем Большом зале Петербургской филармонии судьба его нового детища в одном из главных жанров академической музыки сложилась счастливо.

Фото: БКЗ «Октябрьский» Певец Сергей Пенкин

В БКЗ «Октябрьский» 22 мая состоится большой юбилейный концерт Сергея Пенкина: артисту исполняется 65 лет. Несмотря на весомые цифры, Сергей Пенкин остается вне возраста и вне времени. Певец по-прежнему в строю, записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и по традиции каждый сезон презентует для своих поклонников новое шоу.

Юбилейный XXX Губернаторский теннисный турнир пройдет на Крестовском острове с 22 по 31 мая в Петербургском теннисном клубе имени В. И. Никифорова. Событие посвящено памяти первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова. За три десятилетия турнир стал не просто спортивным состязанием, но и ярким светским событием, объединяющим спорт, дружбу и традиции в атмосфере белых ночей. Ежегодно в нем принимают участие ведущие представители бизнеса, политики, культуры и спорта. В 2025 году количество игроков превысило 400 человек, а в 2026-м ожидается новый рекорд: запланированы выступления более 20 любительских разрядов, среди которых мужские, женские и смешанные парные форматы в различных категориях; одиночные номинации, а также самые популярные и зрелищные разряды — Pro-Am, где у любителей появляется возможность пригласить в пару профессионального теннисиста. Особое внимание уделяется детскому теннису — участие примут более 100 юных спортсменов.

23 мая в Ледовом Дворце состоится фестиваль «НАШИ в городе». В 2026 году отмечается два важных для культурной жизни Санкт-Петербурга юбилея: 45 лет Ленинградскому рок-клубу и 25 лет радиостанции «НАШЕ Радио — Санкт-Петербург». Эти события тесно связаны между собой. Ленинградский рок-клуб стал колыбелью отечественного рока, дав сцену, зрителя и свободу творчества десяткам ныне культовых групп. Как музыка перемен, рок повлиял на развитие всех сфер российской культуры: литературы, кино, театра, изобразительного искусства. Он стал источником вдохновения для тысяч творческих людей, настоящим культурным феноменом и символом изменений, происходивших в России в 80-е и 90-е годы.

Зрителей ждет погружение в атмосферу рок-клубовской эпохи, воспоминания очевидцев, уникальные архивные свидетельства и, конечно же, выступления культовых музыкантов, для которых Ленинградский рок-клуб стал стартовой площадкой для дальнейшего творчества и местом силы, где они говорили и пели о том, во что верили. На сцене Ледового дворца выступят группы «Алиса», «Пикник», «Авиа» и проект «СимфоКИНО». Специальным гостем станет ярчайший представитель Свердловского рок-клуба Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы».

23 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире, полную любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии,— театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

«Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир... И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону. О великий Театр… Как хорошо войти в твой Храм и вспомнить о главном: все мы в тебе — актеры. И где-то есть выше — над распрями и непониманием, над ложью и трусостью — Жизнь вечная и вечная Любовь. А остальное все — лишь веселая и горькая игра...»— лирично и философски задумывается режиссер Мария Романова.

Первый Театральный фестиваль «ДРАМА ФЕСТ» представляет киноклуб «Синемафия». Фестиваль пройдет сразу на пяти площадках. Начнется он 23 мая в Театре Поколений показом спектакля «Плоды небытия» режиссера Валентина Левицкого.

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Время любви»

В этот же вечер, 23 мая, в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии представляют оперетту французского композитора, либреттиста, актера, певца, режиссера и руководителя оперной труппы, а также непревзойденного мастера веселой театральной пародии Флоримона Эрве «Время любви». Эрве, наряду со своим другом и соперником Жаком Оффенбахом, является одним из создателей жанра оперетты. Он сочинил более 100 произведений, и каждое из них отличается веселой музыкой, остроумными либретто и сценической изобретательностью. При этом в нашей стране среди оперетт Эрве хорошо известна только одна — «Мадемуазель Нитуш», постановки которой не избежал ни один музыкальный театр.

В 1997 году на сцене Театра музыкальной комедии увидела свет оперетта Эрве, получившая сценическое название «Возраст любви». В ней с присущей автору находчивостью и чувством юмора рассказывалась история любовных похождений трех поколений одной семьи. В 2026 году театр снова обратился к этому сочинению композитора, чтобы подтвердить: время идет, но люди не меняются, мечтая о браке по любви, а не по расчету, и о том, чтобы жизнь детей была более счастливой, чем у родителей.

Фото: архив ЦСИ им. Курехина Международный Фестиваль Сергея Курехина «СКИФ XXV»

XXV Международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ XXV» состоится 23 мая в открывшемся после продолжительной реновации в конце прошлого года Центре современного искусства имени Сергея Курехина. В программе традиционно присутствует не только музыка, но и перформансы, мультимедиа и видеоарт.

Посетителей ожидает программа на трех сценах Центра. Откроется фестиваль произведением Сергея Курехина «Воробьиная Оратория» — на несуществующем воробьином языке. Ее исполнит собственный симфонический оркестр ЦСИ имени Курехина. Специальным гостем выступит легенда российского андеграунда саксофонист-импровизатор Сергей Летов.

Владимир Мартынов, Татьяна Гринденко и Проект INDEX III исполнят «31-ю гексаграмму» — электроакустический перформанс, сочетающий минимализм, дарк-джаз, эмбиент, IDM, электроакустический нойз и современную академическую музыку. Аудиовизуальный перфоманс на «СКИФе 25» представит китайский электронный музыкант и композитор Хауи Ли — один из ключевых представителей новой волны электронной сцены Китая. Используя технологии управления жестами и искусственный интеллект, Хауи Ли превращает движения тела в источник звука, а сцену — в живой аудиовизуальный организм. Оркестр нового формата из Санкт-Петербурга «Симфонические звери», где классическая школа встречается с роком, джазом, электроникой и экспериментами, продемонстрирует на сцене свою диалектическую сущность, отраженную в названии проекта: симфоническое мышление и звериная эмоциональность, разум и инстинкт, партитура и импровизация, контроль и свобода.

Кроме того, в программе — Самраттама (Samrattama), самобытный казахстанский музыкант и поэт, сочетающий альтернативный хип-хоп, фанк, рок и диско с игрой русского и казахского языков; «Деревянные Киты», шугейз-квартет из Мурманска, один из флагманских коллективов российской инди-сцены; «Директор Всего» — проект, который сочетает электронную музыку, сатиру и элементы деловой презентации, превращая концерт в ироничное собрание, где корпоративная культура становится частью художественного языка; «мадер норт» (mader nort) — творческое объединение музыкантов, танцовщиков, актеров и медиахудожников из Cанкт-Петербурга и другие сюрпризы.

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Дирижер Делио Кассетта и оперная певица Анна Аглатова

24 мая Фельдмаршальский зал Государственного Эрмитажа захватит «Вселенная Моцарта». Ведущий дирижер региона Доломиты, обладатель премии «Лучший дирижер года» от Итальянской ассоциации музыкальных критиков Делио Кассетта совместно с Симфоническим оркестром Ленинградской государственной областной филармонии подарят публике «Юпитер» — величайшую Симфонию № 41 Моцарта. Звезда оперной сцены Большого театра России Анна Аглатова исполнит виртуозные вокальные произведения: «Аллилуйя» из мотета Exsultate, jubilate, а также знаменитые арии из опер «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро». Концерт к 270-летию композитора пройдет в рамках 33 сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

Фото: АНО Ладожская Гефсимания День славянской письменности

А в Свято-Успенском девичьем монастыре Старой Ладоги 24 мая состоится праздник «День славянской письменности и культуры». День, посвященный святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, занимает особое место в духовной и культурной жизни славянских народов. Этот праздник напоминает о рождении славянской азбуки, развитии образования, литературы и формировании нашей исторической самобытности.

Божественная литургия пройдет в Успенском соборе Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Детский праздник начнется с молебна св. равноапостольным Кириллу и Мефодию — просветителям славян. Далее участники крестным ходом пройдут из Успенского монастыря в Староладожскую крепость к церкви св. великомученика Георгия Победоносца. В программе запланированы экскурсии по старейшему монастырю России, мастер-классы по гончарному искусству, староладожской росписи, колокольному звону и многое другое.

25 мая открывается XXIX Международный фестиваль «Музыкальный Олимп». В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича можно будет услышать «Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром» в исполнении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии. Дирижер — лауреат Международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини (Парма, Италия, 2025) Степан Армасарь.

В этот же вечер, 25 мая, состоится официальное открытие Первого Театрального фестиваля «ДРАМА ФЕСТ»: на сцене Театра Поколений пройдет перформативная читка пьесы Дарио Фо «Как бы случайно женщина — Елизавета». Режиссер — Валентин Левицкий при участии артистов Театра Поколений.

26 мая в Литературно-музыкальном салоне «Библиотека Николя» в рамках фестиваля пройдет перформативная читка пьесы Роберта Вальзера «Феликс». Режиссер — Слава Тихонов при участии академических музыкантов Михаила и Марины Николя и артистов петербургских театров. Показ предварит лекция-презентация изданий переводов Вальзера на русский язык. Лектором выступит переводчик, книжный критик, главный редактор издательства немецкой литературы издательства libra, куратор переводческих резиденций Переделкино Александр Филиппов-Чехов.

А Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 26 мая представляет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — театра имени Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану говорит: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная пьеса. В ней обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но, в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива: она с детских лет избалована бездельем и деньгами».

В этот же вечер, 26 мая, в Эрмитажном театре в рамках XXIX Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» состоится «Концерт для двух фортепиано». Выступит дуэт «Музейон» (Мария Есаулова и Нарек Галоян, Франция/Россия/Армения), взявший Гран-при на Международном конкурсе Leopold Bellan в 2025 году в Париже. Дуэт исполнит произведения Стравинского, Равеля, Прокофьева и Бизе.

27 мая в арт-пространстве «Сад Искусств» в рамках Первого Театрального фестиваля «Драма Фест» состоится перформативная читка пьесы Юна Фоссе «Имя». Режиссер — Полина Неведомская при участии артистов петербургских театров.

28 мая фестиваль продолжится в пространстве Le Phare, где пройдет показ кинокартины «Кукольный дом» (режиссер Ольга Беляева, Россия, 2024) — единственного игрового фильма в программе театрального фестиваля. Оригинальная, несколько ностальгическая российская лента «Кукольный дом» снята по сценарию народной артистки РСФСР Ларисы Малеванной. В основу сюжета легла личная история, произошедшая с актрисой на съемках «Норы» почти 45 лет назад.

В этот же вечер, 28 мая, в Театре музыкальной комедии представят новую оперетту Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну». Луна, загадочный и романтичный спутник Земли, на протяжении тысячелетий интриговал и вдохновлял таланты на создание всевозможных фантазий в музыке, литературе, живописи, кино и театре. В жанре опера-буфф «Путешествие на Луну» Жака Оффенбаха — один из лучших тому примеров. Либретто написали драматурги Альбер Ванло и Эжен Летерье вместе с журналистом Арнольдом Мортье, вдохновленные большим успехом романов Жюля Верна. Премьера состоялась 26 октября 1875 года в Театре «Гете?» в Париже. Невероятный сюжет и прелестная музыка Оффенбаха так захватили зрительный зал, что отголоски их восторга звучат до сих пор: оперетта регулярно ставится на мировых сценах и сегодня.

Новый спектакль — ироничная и фантастичная выдумка авторов о полете после выстрела из пушки с Земли на Луну, желании узнать, что «за горизонтом», о стремлении найти новые миры, о деньгах и власти, об отцах и детях и, наконец, о любви, без которой оперетте не обойтись. В остроумном подходе к этим вопросам и есть созвучие нашему времени.

Фото: пресс-служба КК «Форсайд» Турнир на пони

28 мая в конном клубе «Форсайд» начнется Flower’s Cup — главный турнир года для детей, занимающихся выездкой на пони. Параллельно с этим пройдут традиционные всероссийские соревнования «Кубок Цветов», объединяющие выступления разного уровня, от первых шагов в спорте до самых сложных и зрелищных программ, таких как Большой приз.

Эти дни станут настоящим праздником выездки — гармоничного, красивого и тонкого вида спорта. Программа соревнований выстроена так, что будет интересна и понятна самой широкой аудитории, а в финальный день, 31 мая, гостей ждет КЮР: особое событие — произвольные выступления под музыку, которые считаются самой зрелищной частью турнира. Именно здесь раскрываются характер, стиль и артистизм каждого дуэта, а также становятся известны абсолютные победители турнира в разных возрастных категориях.

Фото: организаторы концерта Певец Владимир Кузьмин

28 мая в ROOF PLACE пройдет концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». На счету одной из самых эпатажных, но при этом талантливых персон российского музыкального бомонда — невероятное количество альбомов, как сольных, так и записанных в составе музыкальных коллективов. Песни Кузьмина мгновенно становятся хитами, занимая удивительно высокие позиции как в рок-чартах, так и в хит-парадах популярной музыки. Его тексты и рифмы легко ложатся на слух, но его музыка всегда верна традициям старого доброго рока. Музыкант виртуозно играет на всех видах гитар, виолончели, скрипке, саксофоне и даже губной гармошке.

Парад лауреатов XXVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» состоится 28 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в рамках XXIX Международного фестиваля «Музыкальный Олимп». Победители конкурса, прошедшего в конце 2025 года, выступят с концертом вместе с Симфоническим оркестром Капеллы Санкт-Петербурга (дирижер — Миша Шехтман, Россия/Израиль, лауреат Международного конкурса дирижеров имени Ференца Фричая, Будапешт, 2025).

XXIX Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» продолжится на следующий день, 29 мая, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, где состоится концерт Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии (дирижер — Исин Сунь, Китай, лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, Москва, 2025).

Фото: Ирина Туминене Классика на Дворцовой

29 мая, в День города — день основания Санкт-Петербурга,— состоится традиционный грандиозный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с участием солистов мировой оперной сцены. Дворцовая площадь вновь превратится в одну из самых масштабных музыкальных сцен: более 250 артистов, программа из 20 мировых хитов, от оперы до рока, экранные полотна площадью 800 кв. м, свыше 100 художественных эскизов и около 350 уникальных костюмов.

В концерте традиционно принимают участие ведущие оперные исполнители, выступающие на крупнейших мировых сценах, таких как Ла Скала, Парижская опера и Метрополитен-опера. Среди участников этого года: Марко Чапони — тенор, сотрудничающий с ведущими оперными театрами Европы и получивший особое признание за исполнение партии Герцога в «Риголетто», которую он исполнит и в этот вечер; итальянское сопрано Мариам Баттистелли; один из наиболее востребованных баритонов современности, признанный интерпретатор вердиевского репертуара Игорь Головатенко; меццо-сопрано, победительница XVI Международного конкурса имени Чайковского Мария Баракова; солист Немецкой оперы в Берлине Андрей Данилов и многие другие мировые звезды.

В концерте также примет участие виолончелист Борислав Струлёв. Его дебют в Карнеги-холле в 1999 году принес ему мировую известность. Артист гастролирует по всему миру и известен экспериментами на стыке жанров, в том числе исполнением джаза на виолончели.

За дирижерским пультом Академического симфонического оркестра филармонии — Артем Абашев. Также на сцене — Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова. Традиционно «Классика на Дворцовой» включает хореографическую программу. В концерте примет участие один из лучших танцевальных коллективов России — Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона.

Фото: РМС Музыка Шёнбруннского сада

Музыка, цветы и свет свечей 29 мая сольются в Усадьбе Державина в единое целое, создавая волшебный вечер, наполненный гармонией и вдохновением. На концерте «Русских музыкальных сезонов» «#В_СВЕЧАХ: Музыка Шёнбруннского сада» артисты ведущих театров Петербурга исполнят музыку Бетховена, Штрауса, Моцарта, Шуберта и других композиторов.

В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета 29 мая играют спектакль «Обыкновенная история» по одноименному роману Ивана Гончарова. «На примере человека познающего (в лице Александра Адуева) и познавшего (в лице его дядюшки Петра Ивановича Адуева) мы наблюдаем процесс и результат. В спектакле заложен неназидательный разговор со зрителем о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей».

I Театральный фестиваль «ДРАМА ФЕСТ» продолжится 29 мая в Доме Финляндии: там состоится перформативная читка пьесы Минны Кант «Жена рабочего». Режиссер — Соня Дымщиц при участии артистов Финского театра Петербурга и Роньи Киннунен (Национальный театр Карелии).

Фото: Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина Музыка Дворцового моста

А в ночь с 29 на 30 мая на Адмиралтейской набережной состоится концерт «Музыка Дворцового моста» — одно из самых ожидаемых событий сезона, проходящее в рамках звукового шоу «Поющие мосты». На фоне величественного течения Невы и архитектурных шедевров исторического центра развернется грандиозное музыкальное действие, объединяющее классику, городское пространство и современные визуальные технологии.

На сцену выйдут симфонический оркестр Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, хор и оперные солисты театра: Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Анна Викулина, Павел Шнипов, Андрей Земсков, Иосиф Пилиев, Дмитрий Григорьев-Кан, Дмитрий Мулярчик, Тигрий Бажакин и Анастасия Самарина.

Программа концерта выстроена как цельное художественное путешествие — от шедевров русской оперы XIX века к музыке XX столетия и к любимым песням о Петербурге. После полуночи прозвучат отрывки из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Иоланта», а также фрагменты из «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки. Финал концерта традиционно обращен к образу Петербурга: будут исполнены песни Василия Соловьева-Седого «Наш город» и «Вечерняя песня».

Кульминацией ночи станет традиционное разведение Дворцового моста под звучание «Гимна великому городу» Рейнгольда Глиэра. В этот момент в небе вспыхнут огни Ростральных колонн — символов торжества и величия Северной столицы. Дополнит художественный замысел 3D-мэппинг шоу на разведенной створке моста. «Музыка Дворцового моста» — это вечер, когда классика звучит по-новому, а Петербург раскрывается во всей своей красоте — в единстве музыки, света и пространства.

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-клуб «Петергоф»

30 мая гольф-клуб «Петергоф» открывает сезон большой игрой. В этот день спорт объединит сразу две страсти — гольф и футбол. Днем гольфистов ждет турнир на 18 лунок на поле клуба, а вечером — просмотр финала Лиги Чемпионов на большом экране в атмосфере настоящего спортивного праздника. Для тех, кто только хочет познакомиться с гольфом, готовят гостевой урок с профессиональными инструкторами. Также все гости и участники турнира смогут испытать себя в футгольфе — игре, где встречаются футбол и гольф. Финал Лиги Чемпионов можно будет посмотреть на большом экране.

30 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое "папа". Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет». В спектакле заняты Народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов.

Фото: Елена Бледных Петровские Ассамблеи

В этот же вечер, 30 мая, на «Газпром-Арене» в честь Дня Города в пятый раз состоится молодежный музыкальный фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3». Его режиссером станет народный артист России Аскольд Запашный. На молодежном празднике выступят исполнитель и продюсер Мартин, вошедший в список Forbes «30 до 30», певица Mona, рэп-исполнитель Bushido Zho и другие молодые звезды современного попа и хип-хопа. Имена хедлайнера и ведущих пока остаются в тайне, но организатор обещает, что кастинг никого не оставит равнодушным.

Хедлайнером фестиваля станет Ваня Дмитриенко — обладатель шести музыкальных премий и «Артист года 2025» по версии «Яндекс Музыки». На «Газпром Арене» соорудят гигантскую сцену, оснащенную фигурными конструкциями и башнями с мультимедийными экранами. Танцевальный вайб создадут сотни танцоров из городских танцевальных коллективов. Концерт будут сопровождать масштабные световые и пиротехнические эффекты. Ежегодно на «Ассамблеях» танцуют и веселятся, как завещал великий Петр, до 50 тыс. человек.

Финальные два дня Первого Театрального фестиваля «Драма Фест» пройдут в Театре Поколений. 30 мая зрителям покажут спектакль «Урод» по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга в постановке Валентина Левицкого. Завершится «Драма Фест» 31 мая показом спектакля Адриана Джурджи «Болезни молодости» (автор — австрийский драматург Фердинанд Брукнер), ставшего визитной карточкой театра.

Фото: организаторы фестиваля Пролетарское танго

Наконец, 30 мая на ROOF FEST состоится концерт ВИА «Пролетарское танго». Выступление этого зажигательного и душевного ретро-оркестра, исполняющего хиты советской эстрады и собственные песни, пройдет на открытой крыше. Самобытные аранжировки в ритме 50–80-х годов прошлого столетия добавят ностальгической и теплой атмосферы.

В репертуаре — десяток-другой любимых всеми классических советских шлягеров: «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна», «Фантазер» и другие песни, проверенные временем. За десять лет существования ансамбль во главе с артистичным худруком Дмитрием Караневским покорил большие и малые концертные залы нашей страны. На концертах девушки танцуют твист в цветочных платьях с молодыми людьми в твидовых кепках, а мотив и слова песен знакомы каждому вне зависимости от возраста.

31 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в рамках XXIX Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» продолжится Парад лауреатов XXVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Концерт «Щелкунчиков» — это калейдоскоп талантов, индивидуальностей, непосредственной радости выхода на сцену и соприкосновения с прекрасным. А для слушателей это не только праздник юности, но и уникальная возможность представить грядущее поколение исполнителей классической музыки.

Народный артист России Фарух Рузиматов



В этот же вечер, 31 мая, в Эрмитажном театре представят спектакль-балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполнит Фарух Рузиматов. Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Основная идея Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского при создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Петра Чайковского с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Для этого были использованы музыкальные части из величайших произведений композитора, такие как Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно же, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Фото: Симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Маэстро Фабио Мастранджело

1 июня, в первый день лета, в концертном зале Мариинского театра состоится торжественный концерт, посвященный 10-летию симфонического оркестра Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония». В первом отделении прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Солистка — итальянская пианистка, лауреат международных конкурсов Мартина Фреццотти. Во втором отделении прозвучат «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля и вокальный цикл «Детская» в оркестровке Эдисона Денисова.

Подготовила Светлана Куликова