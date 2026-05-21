«Мы прошли "дно" пикового давления ставок»

В марте 2026 года, по данным Объединенного кредитного бюро, банки на Кубани выдали 161 тыс. розничных кредитов на сумму 40,3 млрд руб., что на 23% по количеству и 25% по объему больше, чем в феврале этого года. Что касается депозитов, то, по информации Южного ГУ Банка России, на 1 января 2026 года объем средств жителей края на банковских счетах достиг 1,9 трлн руб., что на 15,7% превышает показатель начала 2025 года (почти 1,7 трлн руб.). О трендах на рынке розничного и корпоративного кредитования, а также об увеличении объема депозитов и стратегии банков по росту лояльности через открытие современных офисов — «Review. Юг России» рассказала глава дирекции прямых продаж ОТП Банка Александра Бугаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дирекции прямых продаж ОТП Банка Александра Бугаева

Фото: «Ъ-Кубань» Глава дирекции прямых продаж ОТП Банка Александра Бугаева

Фото: «Ъ-Кубань»

— Несмотря на довольно высокие проценты, жители Краснодарского края продолжают наращивать розничный кредитный портфель банков. С чем это, по-вашему, связано?

— За последние годы все мы адаптировались к циклам высоких ставок, поэтому сейчас, когда начался нисходящий тренд, люди берут кредиты без долгосрочных ожиданий идеального момента, так как непонятно, когда он может наступить. Кроме того, на фоне страха перед инфляцией население предпочитает потратить деньги сейчас, чтобы не переплачивать в будущем. Особенно если речь идет о расходах на неотложные нужды.

— Как обстоят дела с размещением населением денежных средств?

— Что касается желания клиентов сохранить и приумножить денежные средства через депозит или через какие-то другие инвестиционные продукты, то здесь мы видим разнонаправленные тренды. С одной стороны вклады продолжают оставаться самым востребованным способом приумножения сбережений, с другой – приток новых» денег замедлился. Так, по данным Frank RG в годовом выражении в апреле 2026 г. вклады выросли примерно на 12,5% процентов до 67,4 трлн рублей, почти весь рост — проценты на уже размещенные средства, и только 0,4% — новые вклады. Ключевая причина — снижение доходности по депозитам с 24% годовых в прошлом году до 13-16% в этом.

— Чем вы это, как эксперты, можете объяснить?

— Несмотря на то, что прогноз Центробанка по грядущей инфляции достаточно умеренный, люди все равно ожидают более высокий уровень роста цен. Поэтому даже на снижающемся рынке процентных ставок по вкладам они предпочитают сохранять деньги через стабильные инструменты. При этом кто-то смотрит и на иные инструменты — ОФЗ, например, золото и пр.

Я бы не сказала, что Юг России как-то отличается от других регионов с точки зрения поведения физических лиц. Мы видим, в том числе по статистике внутри нашего банка, что тренды на рынке депозитов очень схожи и в других регионах, в том числе в центральных: в Москве и Санкт-Петербурге. Но, если говорить про юридических лиц, то ситуация в южных регионах складывается несколько иная.

— Какие тренды на рынке корпоративного кредитования Юга России вы можете отметить?

— В корпоративном кредитовании специфика южных регионов выражена более ярко, в первую очередь, по климатическим и географическим причинам. В целом мы видим, что объем кредитования бизнеса в ЮФО и СКФО выше по сравнению с другими регионами. Большой упор делается на агропромышленный комплекс, а, кроме того, отчетливо виден тренд на кредитование для пополнения оборотных средств. Это когда деньги вкладываются в day-to-day развитие, а не в какие-то долгосрочные инвестиционные проекты. После кредитного «обвала» в 2024 году (выдачи по ЮФО упали на 30%, прошлый год в регионе демонстрирует стал годом уверенного роста, который кратно опередил общероссийские показатели. Мы прошли «дно» пикового давления ставок, вышли на цикл смягчения денежно-кредитной политики, улучшение ценовых условий вновь сделало кредиты для бизнеса доступнее, что позволило не только компенсировать потери ранних периодов, но и уверенно выйти на уровень стабильного роста.

Если говорить про общий уровень кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то он, вероятнее всего, сохранит в этом году умеренный рост. Согласно трендам, которые обозначает ЦБ, рост кредитования корпоративного бизнеса по этому году ожидается на уровне 10-13%. Эти цифры мы можем смело применить и для южных регионов, в том числе для Краснодарского края.

Если говорить про другие тренды, связанные с кредитованием юридических лиц, то мы видим, что банки используют по отношению к ним достаточно сдержанный подход в части оценки кредитных рисков. Тем не менее, и мы, и Центральный банк прогнозируем снижение уровня риска в сегменте корпоративного кредитования, так как бизнес постепенно перешел из режима выживания к сдержанному развитию. И это позитивный тренд.

Отмечу, что банки сегодня не просто кредитуют какой-то бизнес, а нацелены вкладывать средства в целевые бизнес-направления, которые действительно в этом нуждаются. На Юге России, безусловно, сохраняются бОльшие риски, отсюда мы видим достаточно серьезный сдвиг в сторону оборотного кредитования, нежели долгосрочного, например, на строительства или производство. Пока риск этот сохраняется, юрлицам важно поддерживать текущий уровень бизнеса, и в меньшей степени вкладывать деньги в какие-то большие проекты, связанные с долгосрочным финансированием.

— Вернемся к физическим лицам. Вы сказали, что востребованность депозитов сохраняется. Однако эксперты рынка говорят о снижении интереса населения к вкладам в связи со снижением ставок по ним. Так ли это?

— В целом прошлый год был годом депозитов. Ставки были очень высокие, и ни один инвестиционный продукт, наверное, не мог сравниться с вкладами. Я лично сама этим очень активно пользовалась. Но сейчас ситуация меняется, и мы все-таки видим тренд на снижение объема размещения средств на депозитах. Ставка Центрального банка опускается, естественно, уровень депозитных ставок тоже падает, соответственно, падает и интерес к ним. Однако, подавляющее большинство продолжат их использовать в связи с простотой и понятностью продукта. До конца этого года мы, скорее всего, будем наблюдать именно эту тенденцию.

Естественно, в такой момент наиболее подходящими для более сбалансированного управления денежными средствами становятся инвестиционные продукты. Мы видим, что сейчас очень популярны ЦФА — цифровые финансовые активы, а также другие инвестиционные продукты, с невысоким сбалансированным уровнем риска. Это ПИФы, облигации. Конечно, мы предполагаем, что часть депозитных средств будет переходить в другие инвестиционные инструменты. И мы считаем, что это позитивный тренд, потому что вышеназванные ПИФы и облигации — это сбалансированное управление, чего не было в прошлом году, когда деньги были сконцентрированы преимущественно в депозитных портфелях.

— Отмечаете ли вы тренд на какие-то нестандартные инвестиционные продукты? Допустим, на инвестиции в искусство, в золото, платину?

— Для private-клиентов банки всегда предлагают какие-то специфические предложения. И этот тренд не меняется из года в год. Все зависит от самих клиентов, о того, чем они интересуются.

Для стандартного клиента, я бы не сказала, что какие-то специфически продукты пользуются спросом. Все-таки население склонно больше к сбалансированному уровню риска, простоте продукта. А предметы искусства, и золото, и какие-то другие инвестиционные инструменты — более рискованные с точки зрения цены и потенциала дохода как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

— Согласно открытым данным ЦБ, за прошлый год был зафиксирован рекордный рост просроченной задолженности в розничном кредитовании. Юг России находится в числе лидеров по росту просроченной задолженности, которая составляет порядка 10% и более от общего объема банковского долга. Скажите, критично ли это для кредитных организаций? И как банки выстраивают свою стратегию в кредитовании в связи с данной тенденцией?

— Начну с того, что со стороны Центрального банка введены так называемые макропруденциальные лимиты для снижения долговой нагрузки. И, учитывая эти ограничения со стороны регулятора, рынок стали кредитовать большее число клиентов с устойчивым финансовым положением. Мы готовы дать ему большую сумму кредита, соблюдая все требования ЦБ по уровню клиентского дохода и платежа, который клиент вносит. Отмечу, что риск-модели, которые существуют в банке, устроены достаточно гибким образом. Мы очень быстро реагируем на любые изменения на рынке, подстраиваемся под любую ситуацию.

— Вы несколько дней назад открыли первый в Сочи офис вашего банка. Почему именно Сочи? Какие есть особенности ведения банковского бизнеса в этом городе?

— Сочи — это город, который стал частью нашей стратегии по трансформации сети отделений. Мы ее начали еще в 2024 году. Наша первоочередная задача заключалась в том, чтобы определить нужное количество отделений, учитывая очень высокий уровень диджитализации внутри банка. Мы больше 80% клиентов и продуктов оформляем дистанционно. Но при этом мы понимаем, что отделения должны быть в самых значимых городах страны, потому что для ряда клиентов все крайне важно прийти в отделение и решить вопросы с консультантов оффлайн.

Раньше наша сетка была очень рассредоточена по регионам, мы были представлены в маленьких городах, но при этом нас не было в каки-то крупных мегаполисах. Сегодня мы сокращаем количество отделений (еще несколько лет назад их было 134, а сейчас — 60, и это наша финальная точка).

Сочи — не единственный город, где мы открываем с нуля офис. Есть еще Саратов, Тула, Воронеж, где нас раньше также не было. А, что касается Сочи, то это большой город, где мы точно можем предложить клиентам продукт, который им будет интересен.

— Как вы уже сказали, диджитализация вовсю укореняется в банковской сфере, многие функции заменяет искусственный интеллект. Объясните: зачем открывать банковские офисы?

— Мы не говорим о каком-то большом количестве офисов, потому что их роль сильно изменилась.

Сегодня отделения банка — это не просто точка продаж, это дополнительный сервис для клиента, дополнительный фактор надежности и устойчивости, показывающий, что мы рядом и готовы помочь. Потребители видят наш яркий узнаваемый логотип, понимают, что есть физическое пространство, туда можно прийти, решить свой вопрос. Кстати, до сих пор достаточно много клиентов могут прийти в офис банка просто так, даже не оформляя продукт, а для того, чтобы проконсультироваться и почувствовать, что банк реальный, с ним все в порядке.

С другой стороны, сегодня банковский офис — это просто классное пространство. Оно продумано до деталей, чтобы клиент чувствовал себя комфортно. С одной стороны, человек может получить услугу очень быстро, с другой, — может прийти выпить кофе, пообщаться с менеджером, который его проконсультирует, они поговорят про финансовую грамотность, о каких-то новостях финансового мира.

В наших отделениях есть специальные премиум-менеджеры, могут поддержать разговор, например, про инвестиционные продукты либо в целом про какие-то вопросы, связанные с финансами, с налогами.

Кроме того, современный банковский офис — это удобство и комфорт для сотрудников, у которых есть в распоряжении комфортное помещение, где они могут отдохнуть, пообедать, пообщаться.

— То есть в первую очередь банковские офисы нового формата все-таки для премиальных клиентов?

— Я бы сказала: для премиальных и для клиентов из малого и среднего бизнеса. В Сочи, кстати, большая концентрация такого бизнеса. Чаще всего именно у них возникает необходимость к физическому соприкосновению, так как их вопросы более сложные, требующие большего количества времени на прояснение всех важных нюансов. Но вообще современный банковский офис — универсальный. Банк предоставляет услуги для всех клиентов. Но по статистике видно, что присутствие больше важно для премиум-сегмента.

— Что это за специальные менеджеры, которые поддерживают разговор с клиентом почти на все темы?

— На самом деле сегодня почти все сотрудники отделения банка на это способны, потому что именно глубокие знания продуктов компании и экономической ситуации позволяют говорить с клиентом на одном языке. Менеджеры знают обо всех нюансах и готовы не только поделиться важной информацией, но и научить использовать цифровые сервисы, и не только банковские, например, устанавливать самозапреты на кредиты для физиков или же перевести на АУСН юрлицо, если оно соответствует всем критериям.

Беседовал Дмитрий Михеенко