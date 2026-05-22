Весна оживила спрос на частные дома

В апреле на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) было выдано 48,5 млрд руб. ипотечных кредитов, следует из данных «Дом.РФ» — показатель включает в себя кредиты как на возведение, так и на покупку готовых частных домов. Это на 13% больше, чем было в марте, и на 32% — чем в апреле прошлого года. В общей сложности, за январь—апрель объем выдачи ипотеки на ИЖС составил 173,5 млрд руб. (рост на 80% в годовом выражении).

Как отмечают в «Дом.РФ», спрос на частное жилье оживился с началом сезона. Также такая динамика объясняется низкой базой прошлого года — в первой половине 2025 года выдача ипотеки на ИЖС резко сократилась в годовом выражении. Падение было связано с высокими рыночными ставками и скачком объемов кредитования за год до этого — в силу ажиотажного спроса перед отменой массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года (распространялась и на ИЖС).

При этом, отмечают аналитики, на рынке усиливается разделение по источникам финансирования. В сегменте готовых частных домов, на который приходится больше половины объема выданной ипотеки, преобладают рыночные кредиты — в апреле на них пришлось 59% новых займов. На этапе же строительства индивидуальных домов 80% займов приходится на льготную семейную ипотеку.

Доля кредитов на ИЖС остается довольно низкой в общем объеме выдачи ипотеки. За январь—апрель показатель оценивается в 12,3%, что немного уступает среднему за 2025 год значению (12,7%). В 2024-м доля ипотеки на ИЖС в общем объеме жилищных займов была существенно выше — 20,8%. По данным «Дом.РФ», за четыре месяца этого года было выдано в общей сложности 1,4 трлн руб. ипотечных кредитов — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле объем ипотечного кредитования оценивается в 359 млрд руб. (плюс 24% год к году).

Отметим, низкий уровень кредитования ИЖС и высокие ставки по кредитам рассматриваются властями в качестве факторов, тормозящих развитие рынка ИЖС. Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, сокращение объемов выдачи займов наряду с погодным фактором (холодной и снежной зимой) негативно сказалось на вводе ИЖС. По данным Росстата, за январь—апрель введено 18,9 млн кв. м индивидуального жилья, что на 35% меньше, чем годом ранее. Отдельно в апреле сдано в эксплуатацию 3,6 млн кв. м частных домов (минус 18,5% в годовом выражении).

