ICC сможет рассматривать арбитражные споры за три месяца

Обнародована четвертая часть новых правил Международной торговой палаты (ICC), которая вводит новую процедуру — сверхускоренный арбитраж. Такого порядка нет в редакции действующего регламента 2021 года. Новый режим предполагает получение окончательного решения арбитра в течение трех месяцев и применяется только по прямому соглашению сторон, независимо от суммы спора. Такой порядок не предназначен для разрешения сложных с процессуальной точки зрения споров, поэтому в нем не допускаются привлечение дополнительных сторон и консолидация.

В отличие от ускоренной процедуры 2021 года, новый режим строится вокруг единоличного арбитра: стороны предлагают кандидатуру в течение 20 дней, иначе назначение делает суд ICC. Стороны обязаны максимально полно изложить позицию на старте: иск подается вместе с заявлением об арбитраже, возражение — с ответом, доказательства рекомендуется предоставлять сразу. Секретариат, как правило, не продлевает эти сроки, если стороны не договорятся об ином.

Сверхускоренная процедура также предполагает жесткое усмотрение арбитра: ограничения на дополнительное предоставление документов и свидетельских показаний, возможный отказ от истребования документов и даже разрешение спора без проведения слушания. Решение выносится в течение трех месяцев с даты первого совещания по управлению делом (проходит в течение семи дней после получения материалов), включая проверку судом ICC и уведомление сторон.

Режим ориентирован на экономию времени и затрат: применяется льготная шкала расходов, как в ускоренной процедуре. Впервые стороны могут согласиться на решение без мотивировочной части, хотя ICC предупреждает о возможных рисках признания и исполнения в отдельных юрисдикциях.

Полная версия нового регламента ICC будет опубликована 1 июня.

Варвара Кеня