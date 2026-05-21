Путин вручил артистам и бойцам СВО государственные награды в Кремле

В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин наградил «выдающихся граждан России», среди которых были бойцы СВО, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, Эдгард и Аскольд Запашные, врачи, руководители предприятий и производств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин (слева) и тренер-преподаватель ГБУ ДО спортивной школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина Михаил Рахлин (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Президент России Владимир Путин (слева) и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий (в центре) и Маргарита (справа) Марзоевы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (слева) и космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» Александр Горбунов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (слева) и генеральный директор АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (слева) и директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (слева) и генеральный директор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (в центре) и художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", певица Надежда Бабкина (вторая слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (слева) и генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Фанил Зиятдинов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Президент России Владимир Путин (слева) и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Президент России Владимир Путин (слева) и мастер коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» Сергей Хазов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Президент России Владимир Путин (слева) и президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Иван Дедов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Президент России Владимир Путин (слева) и композитор, певец Юрий Антонов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Владимир Путин наградил золотыми звездами Героев России подполковника Ивана Берестовского и заместителя председателя правительства ДНР Илью Емельянова. Георгиевский крест I степени получили два бойца — Николай Куменов и Евгений Рогачев. Звания Героев России посмертно удостоены Василий Марзоев и Александр Резанов.

Надежду Бабкину и Юрия Антонова президент удостоил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин отметил, что своим творчеством артисты «вдохновляют людей и приносят радость в российские семьи». Генерального директора Первого канала Константина Эрнста Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд». Братьям Запашным вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.