Российские арбитры сохраняют присутствие в Стокгольмском арбитраже

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) выпустил отчет о назначениях арбитров в администрируемых по правилам SCC делах за 2020–2024 годы. За это время институт зарегистрировал 854 дела, в рамках которых было сделано 1107 назначений арбитров. Всего в этой статистике фигурируют 436 разных специалистов. Среди арбитров — 12 россиян, что составило около 3% от общего числа и вывело Россию на десятое место по представительству. SCC отмечает, что национальности арбитров отражают географию сторон.

Чаще всего арбитров в 2020–2024 годах выбирали сами участники спора: на их долю приходится 62% назначений. Еще 33% арбитров утверждал непосредственно сам центр, около 5% — другие арбитры, уже входящие в состав по делу. Среди всех назначений 34% приходится на женщин, 66% — на мужчин, но среди назначений, сделанных самим SCC, доля женщин достигает 51%.

Статистика показывает, что большинство арбитров получают назначения лишь однажды: 62% специалистов работали только над одним делом за пять лет, 25% назначались от двух до четырех раз, и только 4% — десять раз и более. Средний возраст арбитра составил 53 года, при этом сам институт склонен выбирать более молодых специалистов (медиана — 47 лет), тогда как стороны чаще доверяют опытным арбитрам в возрасте около 55 лет.

Что касается вознаграждения, медианный гонорар председателя состава или единоличного арбитра в стандартном процессе составил около €29 тыс. для женщин и около €35 тыс. для мужчин. В ускоренных арбитражах с одним арбитром разрыв был минимален: женщины получали в среднем почти €14 тыс., мужчины — около €13,6 тыс.

Варвара Кеня