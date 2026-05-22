Госзаказ вернулся на стройку

С началом высокого строительного сезона конъюнктура на цементном рынке начала улучшаться. В апреле объем потребления сократился на 9,6% год к году. Это в два-три раза меньше падения, которое рынок показывал в январе—марте. Выравниваться ситуация начала за счет госзаказа, в том числе в рамках программ реновации. Но по итогам всего года потребление цемента в России все равно может стать минимальным с 2010 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Потребление цемента в апреле 2026 года в России составило 4,7 млн тонн, сократившись год к году на 9,6%. Объем производства снизился на 9,8%, до 4,6 млн тонн. Такие подсчеты приводит «Союзцемент» (объединяет крупных производителей). Ухудшение ситуации на рынке цемента стало менее заметным. В марте 2026 года снижение потребления оценивалось в 18,2% год к году, производства — в 15,3%. В феврале рынку потребовалось на 21,8% меньше цемента, чем год назад, в январе — на 32,1%.

В «Цемросе» говорят, что в январе—марте потребление цемента в России сократилось на 23% год к году, а в апреле спад составил 10%. Но в компании напоминают, что в прошлом году отчетливо кризисные тенденции на рынке обозначились как раз в апреле. В «Цемросе» не исключают, что в мае темпы снижения потребления тоже будут менее шокирующими, чем в первом квартале года.

Апрель — первый месяц высокого строительного сезона в России. За счет установления во многих регионах среднесуточной температуры выше +5°C в этот период активно ведутся емкие с точки зрения спроса на строительные материалы работы. Для рынка отрезок с апреля по октябрь считается показательным.

Сейчас потребление цемента в России, согласно «Союзцементу», поддерживают программы реновации жилого фонда, комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства бетонных дорог и реализация мероприятий нацпроекта «Жилье и городская инфраструктура». Но с точки зрения рыночного спроса давление негативных факторов сохраняется. В «Цемросе» в их числе приводят снижение объема запуска новых проектов по возведению многоквартирных домов в апреле на 18% год к году. Выдача разрешений на строительство в январе—апреле сократилась на 19% год к году, после того как в 2025 году этот показатель уже снизился на 22%. Застройщики, по мнению компании, отказываются от реализации проектов. Эта политика начала сказываться уже на вводе жилья, где кризисные тенденции обычно намечаются позже. Так, согласно «Дом.РФ», в январе—апреле было сдано 29,4 млн кв. м, год к году значение снизилось на 24%.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь убежден, что к показателям прошлого года глобальное потребление цемента в этом году не вернется, хотя в отдельные месяцы разрыв и может быть нивелирован. Схожей логики придерживаются в «Союзцементе». В организации пока ожидают, что потребление цемента в России в 2026 году, скорее всего, составит 44,8–47,7 млн тонн, сократившись год к году на 21,2–25,9%.

По этому сценарию падение будет наиболее выраженным как минимум с 2010 года. Объем производства, в свою очередь, окажется минимальным за 27 лет. В 2027–2028 годах, по мнению «Союзцемента», спад может продолжиться. В «Цемросе» ждут снижения потребления цемента по итогам 2026 года на 15% год к году.

В «Союзцементе» констатируют, что производители подстраиваются под спрос, сокращая или наращивая объемы. В случае необходимости выпуск продукции может быть быстро увеличен: на протяжении последних 11 лет загрузка предприятий не превышала 61,9%, констатируют в организации. Господин Гузь отмечает, что в кризис большинство производителей до последней возможности стараются удерживать максимальный объем, нередко нанося ущерб всему рынку. Снижение выпуска часто предполагает рост себестоимости и падение выручки, объясняет он.

Александра Мерцалова