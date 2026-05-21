Компания «Т-Технологии» увеличила операционную чистую прибыль за первый квартал текущего года на 40% — до 46,5 млрд руб. Как следует из отчетности группы по МСФО, выручка выросла на 25% благодаря росту экосистемы и вовлеченности клиентов. В 2026 году компания ожидает рост прибыли минимум на 20%, а также выплатит дивиденды выше уровня 2025 года. Ближайшая выплата дивидендов «Т-Технологий» состоится на следующей неделе. Компания анонсировала новую выплату.

Samsung предотвратила забастовку, которая грозила подорвать корейскую экономику, договорившись с профсоюзом работников. Конфликт разгорелся на фоне сверхдоходов, которые компания получает от производства чипов. В итоге соглашение подписали всего за полтора часа до начала 18-дневной забастовки. На этих новостях акции Samsung подскочили почти на 8%.

Рыночная капитализация Сбербанка превысила $100 млрд впервые с ноября 2021 года. Рост котировок произошел на фоне финансовой отчетности банка и приближения годового собрания акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года.