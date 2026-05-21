Героям пророчат долгие времена

Результаты двухлетней работы кадровой программы «Время героев» стали 21 мая темой очередного круглого стола Экспертного института социальных исследований. О встраивании участников СВО в систему госуправления рассказали сами ветераны и представители власти, а эксперты, оценивая будущее этого проекта, пришли к выводу, что Россию ждет «и третий, и четвертый, и пятый поток» программы.

Открывая круглый стол, политолог Владимир Шаповалов напомнил, что старт «Времени героев» дал президент Владимир Путин в своем послании парламенту 2024 года. Целью проекта он назвал «формирование новой управленческой элиты». Программа стартовала 27 мая 2024 года, и с тех пор, по официальным данным, назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития получили 70 из 82 выпускников.

Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк тут же призналась, что готова «в ноги поклониться президенту» за придуманный им проект. По ее словам, ветераны играют важнейшую роль в успехах, которых правительство ЕАО добивается в последние годы.

К таковым губернатор, в частности, отнесла возобновление строительства новых школ после 15-летнего перерыва. В пример она привела своего заместителя, Героя России и участника «Времени героев» Олега Джафарова: «За полгода работы вижу, что он не просто умеет говорить, а он уже четко и правильно выражает свои мысли. Я уже некоторых направляю: "Идите, послушайте, что и как Олег Михайлович говорит (на сайте администрации ЕАО чиновник значится как Олег Мазахир оглы Джафаров.— “Ъ”). Берите с него пример"». Вспомнила госпожа Костюк и о других ветеранах в своей команде — мэре Биробиджана Алексее Кузьмине, отправившемся на фронт с поста главы небольшого города Облучье, и его заместителе по внутренней политике Андрее Михайлове, который прошел пять вооруженных конфликтов и получил четыре ордена Мужества. «У меня их (ветеранов в команде.— “Ъ”) 29, могу про всех. Хотите?..» — подытожила глава региона.

Затем слово дали и самому Олегу Джафарову, который был по-военному лаконичен. Он рассказал, как дважды был ранен и дважды возвращался на фронт. Своей целью в политике ветеран назвал желание сделать так, чтобы народ видел на важных постах «не кабинетных чиновников», а людей, готовых слушать и помогать. На посту вице-губернатора господин Джафаров занимается поддержкой участников СВО и, в частности, «увековечиванием ребят».

Наконец, от имени «тяжеловесов» «Времени героев» выступил глава Тамбовской области Евгений Первышов. «Для меня было принципиально важно самому пройти эту программу, чтобы изнутри понять, как она выстроена и как участники проходят через все этапы»,— объяснил он. Право на участие в проекте бывший мэр Краснодара заслужил в октябре 2022 года, когда, будучи депутатом Госдумы, отправился на СВО по добровольческому контракту. Он служил в подразделении БАРС «Каскад», в 2024 году начал обучение по президентской программе, а уже в ноябре стал первым губернатором—участником СВО.

Присутствовавшие на круглом столе эксперты отважились и на некоторые прогнозы.

Замгендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов дал понять, что время героев в России в обозримом будущем не закончится, а значит, нас ждет «и третий, и четвертый, и пятый поток» соответствующей программы. Ведь в ней выразился важный сегодняшний принцип: запрос не только на компетенции, но и «на волю, на морально-нравственные качества, на мотивацию к служению стране», подчеркнул господин Сетов.

Отсутствие проблем с мотивацией у ветеранов подтвердил сенатор и член генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Он представил уточненные данные о регистрации участников внутрипартийных праймериз, согласно которым из 5206 человек, заявившихся на думские выборы, 630 (12%) оказались участниками СВО. Наиболее популярными у ветеранов регионами выдвижения стали Москва (82 человека), Краснодарский край (33) и Санкт-Петербург (22).

