Фильм Гая Ричи, живой подкаст и концерт «Орган в России»

В эти выходные жителей и гостей Сочи ждут разнообразные развлечения: можно насладиться балетом, посетить живой подкаст, отправиться на экскурсии в Абхазию или остаться в городе и посмотреть новинки в местных кинотеатрах. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

В пятницу 22 мая в 19:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт «Классики ХХ века: Шостакович, Свиридов, Слонимский». Выступают Лиана Мсрлян (сопрано), заслуженная артистка Краснодарского края Елена Бабова (фортепиано) и дипломант российского конкурса Сурен Вартанян (фортепиано). В программе: «Танцы кукол» и «Сатиры» Шостаковича, «Торжественная музыка» Свиридова, вокальный цикл на стихи Ахматовой Слонимского. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

В субботу 23 мая в 19:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится музыкальный спектакль «Пилигрим. Иосиф Бродский» в постановке независимого театра Vertumn. В основе постановки — поэзия, письма и документальные свидетельства поэта. Живое музыкальное сопровождение включает джазовые импровизации: клавишные, труба, контрабас и барабаны. В ролях: Данил Мухин, Александр Мицкевич, Михаил Каргапольцев, Елена Бедрак. Продолжительность — 90 минут.

Стоимость билета — от 900 руб. (6+)

В воскресенье, 24 мая, в 17:00 в том же зале состоится концерт «Орган в России: миф или реальность?». Исполнитель — обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский. В программе: сочинения Баха, Мендельсона, Одоевского, Танеева, а также Адажио из Третьей симфонии и Токката для органной педали Владимира Королевского (старшего). Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

23 мая в 18:00 в Зимнем театре состоится балетный спектакль «Илзе Лиепа и звезды балета "Дягилев. Балет. Новый век"». В программе — знаковые партии из балетов «Русских сезонов» и современные композиции на тему «Жар-птицы», «Петрушки» и «Послеполуденного отдыха фавна» в исполнении звезд ведущих российских театров. Илзе Лиепа выступает в роли рассказчицы, сопровождая выступление историческими фактами и видеоконтентом. Продолжительность — 100 минут.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

24 мая в 18:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Авантюра». Это комедия положений о художнике, который постоянно оказывается в нелепых ситуациях в поисках любви. В ролях: Евгений Александров, Эвелина Бледанс, Елена Захарова, Татьяна Полонская, Анастасия Лифанова, Игорь Лифанов, Валерия Мичкова, Ника Козоровицкая. Режиссер — Наталия Андреева, продолжительность спектакля — 150 минут.

Стоимость билета — от 1500 руб. (18+)

Что смотреть в кино

С 21 мая в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм ужасов «Обсессия». По сюжету безнадежный романтик Беар находит волшебную палочку и загадывает, чтобы девушка его мечты влюбилась в него. Желание исполняется, но ее одержимость становится пугающей. Режиссер — Карри Баркер, продолжительность фильма — 108 минут. Стоимость билета — от 820 руб. (18+)

24 мая в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» состоится показ спектакля «Таланты и покойники» в рамках проекта TheatreHD. Постановка Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, режиссер — Евгений Писарев. Это комедия положений по единственной пьесе Марка Твена о бедном художнике, который вместе с друзьями инсценирует свою смерть, чтобы продать картины дороже. В главной роли — Сергей Лазарев. Продолжительность спектакля — 136 минут. Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

С 21 мая в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «Сайылыкка…(в летнике)». Молодой певец приезжает в летник, чтобы признаться в чувствах возлюбленной, но на его пути встают ее родители и богатый соперник из Москвы. Режиссер — Прокопий Федоров, продолжительность фильма — 98 минут.

Стоимость билета — от 670 руб. (12+)

С 21 мая в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «Грязные деньги» режиссера Гая Ричи. Отряд элитных агентов получает задание вернуть миллиард долларов, присвоенный безжалостным магнатом. В ролях: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк. Продолжительность фильма — 98 минут.

Стоимость билета — от 860 руб. (18+)

Куда сходить еще

22 мая в 20:00 в Red Buffet состоится стендап-шоу «Добрый, …, вечер» с Кириллом Стоуном. Комик известен по участию в Comedy Баттл и шоу «Не спать» в составе панк-дуэта Laja Mineлли. Продолжительность мероприятия — 2 часа. Сбор гостей за час до начала.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

В воскресенье 24 мая в 20:00 в Red Buffet пройдет живой подкаст «Многослов». На сцене — Роман Рор, Эдуард Меркер и Дмитрий Уткин. Продолжительность мероприятия — 1 час 30 минут. Сбор гостей начинается за час до начала. Действует линия раздачи и бар.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

В пятницу и воскресенье в 6:00 пройдет экскурсия в Абхазию с посещением Сухума, ущелья Черниговка и термального источника «Кындыг». В программе: набережная Сухума, горное ущелье с рестораном на валунах, купание в сероводородном источнике (температура воды до +45 градусов) и вечерняя остановка у Гагрской колоннады. Продолжительность экскурсии — 720 минут (12 часов). Точное время и место сбора согласовываются с гидом после бронирования.

Стоимость билета — от 1200 руб. (0+)

