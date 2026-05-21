«МегаФон» заключил четыре соглашения по использованию российского ПО для частных сетей

«МегаФон» в рамках ЦИПР-2026 заключил четыре соглашения о сотрудничестве в области частных сетей связи, рассказали “Ъ” в компании. Так, оператор договорился с российским разработчиком «Телкор» о возможности использования ядра сети этой компании. Также «МегаФон» договорился с российским разработчиком телеком-решений «Искра Технологии» о поставке ядра сети компании.

После успешного прохождения испытаний решения могут быть включены в портфель услуг «МегаФона» для бизнеса, говорят в пресс-службе. «Мы последовательно расширяем набор технологических решений для частных сетей, чтобы иметь возможность подбирать оптимальные конфигурации под задачи клиентов»,— приводит компания слова директора по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФона» Андрея Кузнецова.

Кроме того, «МегаФон» и Gelarm подписали соглашение о внедрении российской системы GIMS Monitoring в проекты Private LTE/5G «МегаФона». Решение представляет собой единый инструмент, способный заменить ряд зарубежных систем мониторинга и обеспечить сквозной контроль за состоянием сети и ИТ-сервисов, говорят в пресс-службе оператора.

Еще одним соглашением стало партнерство с ГК «Цифра» об интеграции платформы для управления производством и диспетчеризации горнотранспортной техники в инфраструктуру частных сетей корпоративных клиентов. «Это позволит создавать комплексную цифровую экосистему для разных отраслей промышленности и управлять производством в режиме реального времени»,— объясняют в «МегаФоне».