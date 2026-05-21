В центре Краснодара перекрыли движение из-за пожара

В центре Краснодара вечером 21 мая произошел пожар. Загорелось здание на Красной, 83, на перекрестке с улицей Горького, сообщает дептранс Краснодара.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На участке временно перекрывали движение трамваев и автомобилей. Движение трамваев уже восстановлено, ограничения для автомобилей пока сохраняются.

По сообщениям в соцсетях, пожар произошел из-за удара молнии. Официально эта информация не подтверждена.

В дептрансе также сообщили, что подготовили 20 единиц водооткачивающей техники для устранения возможных последствий сильного дождя. Также готовы 12 единиц водооткачивающей техники и 17 мотопомп от службы спасения. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

Вячеслав Рыжков