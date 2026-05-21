У заболевших в Башкирии детей нашли признаки кишечной инфекции

У нескольких детей из Челябинской области, заболевших в лагере в Абзелиловском районе, выявили признаки кишечной инфекции, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Число отравившихся детей уточняется. По данному факту следственный отдел в Межгорье управления СКР по республике возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи устанавливают соответствие оказываемых услуг санитарным требованиям и нормам. При расследовании действиям руководства и работников лагеря дадут правовую оценку.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 18 мая группа детей от 11 до 15 лет приехала из Челябинской области на трехдневный детский форум. Через два дня некоторые из них почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку.

Майя Иванова