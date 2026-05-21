«Нынешний мир чрезвычайно хрупкий»

«Никому не угрожаем, но готовы защищаться», — под таким знаменем Россия и Белоруссия провели второй этап совместных ядерных учений. Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена втягиваться в украинский конфликт. Однако в случае атаки на свою территорию решительно ответит. Генсек НАТО Марк Рютте со своей стороны предостерег Москву и Минск от попыток применения оружия массового поражения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что напряжение между Россией и Европой нарастает.

Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели тренировку ядерных сил двух стран. Согласно официальному сообщению белорусской стороны, Москва и Минск никому не угрожают, однако готовы защищать «совместное отечество» от Бреста до Владивостока. Лукашенко отдельно отметил, что Белоруссия не собирается втягиваться в украинский конфликт. Тем не менее, такое может произойти, если территория республики подвергнется агрессии.

Белорусский лидер также заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить проблемы двусторонних отношений. Причем он готов принять коллегу у себя или даже приехать к нему в гости в любое место. Президент Украины в последнее время неоднократно говорил об угрозе со стороны Белоруссии и поручил военным соответствующим образом к этому подготовиться.

Но вернемся к ядерным тренировкам. Генсек НАТО Марк Рютте заявил буквально следующее: «Руководство России четко осознает, что если ядерное оружие будет использовано в войне против Украины, реакция будет разрушительной. Силы альянса внимательно следят за ходом маневров и фиксируют все происходящее».

НАТО в последнее время подвергается серьезной критике, в частности со стороны Дональда Трампа, который напрямую обвиняет военный блок в трусости и неспособности к каким бы то ни было решительным действиям. Так что российско-белорусские учения пришлись как нельзя кстати: чтобы поиграть мускулами или показать, что они у Североатлантического альянса есть. Видимо, существует некая уверенность, что та самая разрушительная реакция не понадобится. Хотя, как неоднократно было сказано ранее, нынешний мир чрезвычайно хрупкий. Вероятность непредвиденного сценария возросла кратно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что любые учения — это сигнал и часть военного строительства. Вероятно, сигнализируют в первую очередь недружественным странам. Сейчас в СМИ активно обсуждаются пути дальнейшей эскалации украинского конфликта. В этой связи упоминается не только союзная России Белоруссия, но и Приднестровье как новая-старая горячая точка. Судя по всему, так называемую ядерную тему можно также рассматривать в этом ключе.

Втягивание Белоруссии в боевые действия не выглядит чем-то невероятным. Тем более что об этом говорят с самого начала известных событий. К слову, недавно Александр Григорьевич, принимая доклады военных, активно рассуждал о мобилизации. Многочисленные аналитики особых военных приготовлений на белорусской территории не фиксируют. Впрочем, время такое сейчас, что все может измениться в любой момент.

Дмитрий Дризе