Учредителя воронежского СМИ отправили в колонию за мошенничество

Воронежский облсуд изменил приговор бывшему заместителю генерального директора ООО «Вкус детства» Денису Ерошенко, который в начале года получил три с половиной года условно за хищение у компании 90 млн руб. По решению облсуда наказание было заменено на три года и шесть месяцев колонии общего режима. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, осужденный был взят под стражу.

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Денис Ерошенко (слева) получает благодарственное письмо от мэра Воронежа Сергея Петрина (справа) на встрече в честь профессионального праздника журналистов — Дня российской печати

Условный приговор Ерошенко Советский райсуд Воронежа вынес в феврале этого года. В суде было установлено, что молодой человек в 2023–2025 годах похитил 90 млн руб. у компании «Вкус детства», которая занималась торговлей продуктами питания. Используя доверие руководителя и свою должность замдиректора компании, он осуществил перерегистрацию трех банковских терминалов фирмы на подконтрольное ему юридическое лицо ООО «Молодежные медиапорталы Черноземья», генеральным директором и единственным учредителем которого он являлся. В результате этого оплаты за покупки в течение двух лет поступали на банковские счета компании Ерошенко. В кассовых чеках указывалось наименование «Вкус детства», что позволяло осужденному маскировать хищение.

Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции Ерошенко признал вину и раскаялся, вернув потерпевшей компании чуть более 2 млн руб. С мягкостью приговора не согласилась сторона обвинения.

ООО «Молодежные медиапорталы Черноземья» было зарегистрировано в 2023 году в Курганской области. Компания занималась деятельностью информационных агентств и выступала учредителем сетевого издания и телеканала «Наше:36», которые в данный момент ликвидированы. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2024 году составляла 57,4 млн руб., чистая прибыль — 801 тыс. руб.

Владимир Зоркий