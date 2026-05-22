Кабмин требует роста объемов промышленности в Башкирии на 5%

Объемы промышленного производства Башкирии по итогам года должны вырасти как минимум на 5%, говорится в постановлении регионального правительства «Об итогах социально-экономического развития Республики Башкортостан в 2025 году и о приоритетных задачах на 2026 год».

Для достижения поставленной цели не менее 20 предприятий республики должны получить льготные займы от Фонда развития промышленности Башкирии. Также планируется создание нового промышленного технопарка и индустриального парка.

Кабмин планирует нарастить число резидентов промышленных кластеров. Государственная поддержка будет оказываться производителям детских товаров, средств реабилитации, предприятиям легкой промышленности, а также инвесторам, вкладывающим в инфраструктуру для зарядки электромобилей, строительство автомобильных газонакопительных компрессорных станций и развитие биоэкономики.

В республике по итогам года, надеются власти, появится как минимум один комплекс по сжижению метана. Увеличить промышленный потенциал призвано и оснащение научно-производственного центра в области беспилотных авиационных систем.

По итогам прошлого года объемы промышленности Башкирии уменьшились на 2,8%, хотя в прогнозе социально-экономического развития закладывался рост на 1,5%. В том же документе поставлена цель нарастить выпуск продукции на 2,3% к концу 2026 года. В первом квартале рост физических объемов составил 3,8%.

Идэль Гумеров