Промышленность Башкирии сократила отгрузку в первом квартале на 15,3%

В январе — марте физические объемы промышленного производства в Башкирии выросли на 3,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года, говорится в отчете Башстата. Масштабы производства выросли в обрабатывающем (на 6,7%) и энергетическом (на 1,1%) секторах. Объемы добычи полезных ископаемых уменьшились на 6,9%, в коммунальной сфере показатели сократились на 7,9%.

На фоне роста объемов производства происходит сокращение отгрузки в денежном выражении. Совокупная отгрузка промышленности Башкирии в первом квартале составила около 579,6 млрд руб., что на 15,3% меньше, чем в первые три месяца 2025 года.

Ростом отгрузки отметились энергетика, а также коммунальный сектор (на 15,8% и 3,8% соответственно). Отгрузка в добыче полезных ископаемых сократилась на 22,7%, до 90,7 млрд руб., в обрабатывающем секторе — на 17,9%, до 406,5 млрд руб. Например, стоимостный объем добычи нефти и газа составил лишь 66,5% от прошлогоднего показателя, а производство кокса и нефтепродуктов — 80,8%. На последнюю отрасль приходится около четверти всего объема отгрузки промышленности региона.

Идэль Гумеров