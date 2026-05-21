Страховщики добились ограничения ответственности в деле о крушении танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство страховых компаний «Абсолют страхование» и САО ВСК о создании фонда ограничения ответственности при расчете компенсационных выплат за ущерб от крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Суд признал, что гарантий АО «Российская национальная перестраховочная компания» в пределах 1,06 млрд руб. достаточно для обеспечения фонда. Решение принято при рассмотрении иска ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам и фрахтователям затонувших судов, а также к страховщикам судовладельцев. Спасательная служба требует компенсировать ей расходы на ликвидацию последствий разлива нефти.

Страховые компании уже требовали создать фонд ограничения ответственности, но суды двух инстанций им отказали, сославшись на Кодекс торгового мореплавания (КТМ). Тот не позволяет создавать фонд ограничения ответственности в случае установления вины владельцев судов. Однако арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил, что упомянутая норма КТМ не распространяется на страховщиков, поэтому отказ в создании фонда был признан незаконным. Дело было повторно направлено в арбитражный суд Краснодарского края, который в итоге согласился со страховщиками.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Последствия разлива мазута в Керчи

В результате крушения танкеров в Черном море, по предварительным оценкам попало около 3 тыс. т мазута. Большую его часть в первые дни ЧП вынесло на песчаные пляжи Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края. Грязная зона растянулась по побережью на 54 км. В настоящий момент выбросы мазута на берег происходят в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

26 декабря для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального характера

Фото: Администрация Краснодарского края

ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Это вид топлива застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода. Потому, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По последним данным МЧС России, всего с берега собрано и отправлено на утилизацию более 164,8 т загрязненного песка и грунта

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На протяжении месяца люди собирают мазут с берега в мешки лопатами

Фото: Администрация Краснодарского края

Также в уборке кубанских пляжей задействовано больше 550 единиц техники, которые вывозят загрязненный грунт сначала на площадку временного хранения, а затем на специализированный полигон

Фото: Администрация Краснодарского края

Около 6 тыс. добровольцев, сотрудников МЧС, спасательных служб ежедневно убирают побережья Анапы и Темрюкского района

Фото: Администрация Краснодарского края

Ветеринарную помощь оказали почти 3,3 тыс. птицам, оказавшимся в зоне выброса мазута. Их отмыли, высушили и направили в реабилитационные центры, расположенные в разных городах. Среди пострадавших чаще всего попадаются чомги

Фото: Администрация Краснодарского края

Но встречаются даже лебеди

Фото: Telegram-канал Артема Метелева

В Анапе, Сочи, Новороссийске работают специальные пункты приема пострадавших птиц

Фото: Администрация Краснодарского края

Пункт спасения птиц в анапском селе Витязево

Фото: Администрация Краснодарского края

После разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов

Фото: «Дельфа»

Вокруг кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начали строить искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося внутри судна мазута в море. Мазут с танкера планируют откачать до конца января

Фото: Морспасслужба

В конце декабря водолазы Морской спасательной службы нашли затонувшую часть танкера «Волгонефть-212» и обнаружили небольшую утечку мазута из танков. На участках акватории в этом районе установили боновые заграждения. Сколько мазута остается внутри — неизвестно

Фото: Оперштаб Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенный на берега Кубани мазут уберут до 1 февраля. Крайний срок — 1 марта

Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram

На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 млрд рублей

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: «Дельфа»

Фото: Морспасслужба

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram

Фото: Администрация Краснодарского края

