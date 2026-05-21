Страховщики добились ограничения ответственности в деле о крушении танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство страховых компаний «Абсолют страхование» и САО ВСК о создании фонда ограничения ответственности при расчете компенсационных выплат за ущерб от крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Суд признал, что гарантий АО «Российская национальная перестраховочная компания» в пределах 1,06 млрд руб. достаточно для обеспечения фонда. Решение принято при рассмотрении иска ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам и фрахтователям затонувших судов, а также к страховщикам судовладельцев. Спасательная служба требует компенсировать ей расходы на ликвидацию последствий разлива нефти.

Страховые компании уже требовали создать фонд ограничения ответственности, но суды двух инстанций им отказали, сославшись на Кодекс торгового мореплавания (КТМ). Тот не позволяет создавать фонд ограничения ответственности в случае установления вины владельцев судов. Однако арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил, что упомянутая норма КТМ не распространяется на страховщиков, поэтому отказ в создании фонда был признан незаконным. Дело было повторно направлено в арбитражный суд Краснодарского края, который в итоге согласился со страховщиками.

Анна Перова, Краснодар