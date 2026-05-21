Новая книга по «Крестному отцу» выйдет осенью в 2027 году
Новый роман вселенной «Крестный отец» выйдет осенью 2027 года, сообщило Associated Press (AP) издательство Random House, которое купило права на роман. Он будет называться «Конни», его автором стала Адриана Триджиани — американская писательница, автор восемнадцати бестселлеров. Права на потенциальную экранизацию романа сохраняет за собой кинокомпания Paramount Pictures.
Адриана Триджиани стала первой женщиной, которая написала роман по вселенной «Крестного отца». По данным AP, в центре сюжета — Констанция (Конни) Корлеоне. Она — младший ребенок и единственная дочь дона Вито Корлеоне и Кармелы Корлеоне. Ее роль в трех фильмах «Крестный отец» исполнила Талия Шайр. «Конни» одобрили наследники автора первых романов Марио Пьюзо, отмечает AP.
«„Конни“ — это роман о том, как женщина пытается проложить свой собственный путь в мире, который уже решил, кто она, что она собой представляет и как к ней следует относиться», — заявила госпожа Триджиани.
В 2012 году Paramount обратилась в суд с целью добиться запрета на издание продолжений культового романа «Крестный отец» Марио Пьюзо. Тогда к публикации готовилась книга Эда Фалько «Семья Корлеоне». Наследники писателя подали встречный иск. Обе стороны пришли к соглашению, которое позволило продолжить работу над книжными проектами и передало права на экранизацию Paramount.
Первую экранизацию романа режиссировал Фрэнсис Форд Коппола. Фильм вышел в 1972 году. Режиссер снял еще две части истории — в 1974 и 1990 годах. Представитель господина Копполы назвал «маловероятным», что 87-летний режиссер в ближайшее время будет снимать четвертую часть по «Крестному отцу», передает The Hollywood Reporter.
В материал внесены правки: удалена информация о начале работы Paramount Pictures над экранизацией четвертой части «Крестного отца».