обновлено 20:37

Новая книга по «Крестному отцу» выйдет осенью в 2027 году

Новый роман вселенной «Крестный отец» выйдет осенью 2027 года, сообщило Associated Press (AP) издательство Random House, которое купило права на роман. Он будет называться «Конни», его автором стала Адриана Триджиани — американская писательница, автор восемнадцати бестселлеров. Права на потенциальную экранизацию романа сохраняет за собой кинокомпания Paramount Pictures.

Фото: Paramount Pictures

Адриана Триджиани стала первой женщиной, которая написала роман по вселенной «Крестного отца». По данным AP, в центре сюжета — Констанция (Конни) Корлеоне. Она — младший ребенок и единственная дочь дона Вито Корлеоне и Кармелы Корлеоне. Ее роль в трех фильмах «Крестный отец» исполнила Талия Шайр. «Конни» одобрили наследники автора первых романов Марио Пьюзо, отмечает AP.

«„Конни“ — это роман о том, как женщина пытается проложить свой собственный путь в мире, который уже решил, кто она, что она собой представляет и как к ней следует относиться», — заявила госпожа Триджиани.

В 2012 году Paramount обратилась в суд с целью добиться запрета на издание продолжений культового романа «Крестный отец» Марио Пьюзо. Тогда к публикации готовилась книга Эда Фалько «Семья Корлеоне». Наследники писателя подали встречный иск. Обе стороны пришли к соглашению, которое позволило продолжить работу над книжными проектами и передало права на экранизацию Paramount.

Первую экранизацию романа режиссировал Фрэнсис Форд Коппола. Фильм вышел в 1972 году. Режиссер снял еще две части истории — в 1974 и 1990 годах. Представитель господина Копполы назвал «маловероятным», что 87-летний режиссер в ближайшее время будет снимать четвертую часть по «Крестному отцу», передает The Hollywood Reporter.

В материал внесены правки: удалена информация о начале работы Paramount Pictures над экранизацией четвертой части «Крестного отца».

Фотогалерея

«Крестный отец» Голливуда

Предыдущая фотография
Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе (штат Небраска), рос в семье с двумя старшими сестрами — Джослин и Фрэнсис. Его отец — Марлон Брандо-старший — был строг со своими детьми. Как позднее вспоминал актер, ситуация в семье доходила до того, что простые обнимания были позволительны только в дни рождения и Рождество

Фото: Pictorial Parade / Getty Images

У Марлона Брандо были проблемы с дисциплиной в школе, в итоге его исключили за езду на мотоцикле в холле. Позднее он устроился билетером в местный кинотеатр, оттуда Брандо был уволен за то, что не хотел носить рабочую форму

Фото: AP

Марлон Брандо дебютировал на театральной сцене в 1944 году в драме «Я помню, мама». Роль была замечена критиками, и актера признали многообещающим. А уже в 1947 году Брандо получил всемирное признание благодаря культовой роли Стэнли Ковальски в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай &quot;Желание&quot;» (экранизация была сделана в 1951 году, на фото кадр из фильма)

Фото: Global Look / Russian Look

Марлон Брандо — дважды лауреат премии «Оскар» (за фильмы «В порту» 1954 года и «Крестный отец» 1972 года). Всего на премию американской киноакадемии он был номинирован восемь раз &lt;br>На фото: Марлон Брандо (слева) с актером Бобом Хоупом на церемонии вручения премии «Оскар» а 1955 году

Фото: AP

Марлон Брандо был убежденным сторонником системы Станиславского, впоследствии на него равнялись такие актеры как Омар Шариф, Аль Пачино, Уоррен Битти, Роберт де Ниро и многие другие. К середине 1950-х годов он стал секс-символом. Молодые люди по всему миру подражали ему и копировали стиль его героя из фильма «Дикарь» (на фото). При этом сам Брандо не хотел эксплуатировать амплуа бунтаря и старался выбирать разноплановые роли

Фото: AP / Turner Classic Movies

Как политический активист Марлон Брандо поддерживал в основном американо-индейское движение и движение за гражданские права чернокожих&lt;br>На фото: Марлон Брандо (крайний справа) на митинге за гражданские права

Фото: AP / David F. Smith

Очередным триумфом в карьере Брандо стала роль Вито Корлеоне в фильме 1972 года «Крестный отец» (на фото). За нее он был удостоен второго «Оскара», однако от получения награды отказался — будучи политическим активистом, он мотивировал свой поступок протестом против политики дискриминации индейцев. Примечательно, что Марлон Брандо и Роберт де Ниро — единственные актеры, получившие премию «Оскар» за исполнение роли одного и того же человека — Вито Корлеоне в дилогии «Крестный отец»

Фото: Paramount Pictures

В 1980 году Марлон Брандо объявил о своем уходе из кино, однако периодически продолжал сниматься в ролях второго плана. Он проводил значительную часть своего времени на Таити, где женился на местной жительнице. Один из биографов Брандо Стефан Канфер заявлял: «Существовал кинематограф до Брандо и после Брандо, так же как живопись до Пикассо и после Пикассо, литература до Хемингуэя и после Хемингуэя и поп-музыка до Синатры и после Синатры»

Фото: AP / George Sweers

Марлон Брандо был трижды женат, кроме того, по собственному признанию, имел множество романов, у него было восемь детей — не считая приемных и тех, чье родство с ним так и не было официально установлено &lt;br>На фото: кадр из фильма «Последнее танго в Париже»

Фото: AP / files

Знакомые актера называли Брандо «человеком с тяжелым характером». У него было немного друзей, а сам он считал настоящим и лучшим другом только Джека Николсона&lt;br>На фото: Джек Николсон (слева) и Марлон Брандо на съемках фильма «Излучины Миссури»

Фото: Fotobank / United Artists / Getty Images

Незадолго до смерти Марлон Брандо занял четвертое место в списке «100 величайших звезд кино за 100 лет», составленном Американским институтом киноискусства, а также вошел в список 100 наиболее влиятельных людей XX века по версии журнала Time&lt;br>На фото: Марлон Брандо на съемках фильма «Divine Rapture», которые так и не были окончены

Фото: AP

Одно из последних появлений Брандо на экране — в видеоклипе на песню его друга Майкла Джексона «You Rock My World» 2001 года (на фото)

Фото: MJJ Productions Inc

Последние годы жизни Марлон Брандо страдал ожирением и практически не выходил из дома. Известно, что, делая заказ в «Макдоналдс», актер просил таксистов перекидывать еду через стену его поместья на Малхолланд-драйв

Фото: Reuters

Марлон Брандо умер 1 июля 2004 года от дыхательной недостаточности (легочного фиброза). Актера кремировали, а его прах был частично развеян на Таити, частично — в Долине Смерти на западе США

Фото: AP / Kevork Djansezian

