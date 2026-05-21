Инвестиции ушли на переоценку

«Российский рынок акций устал», — так глава Мосбиржи (MOEX: MOEX) Виктор Жидков в интервью РБК охарактеризовал ситуацию. Это связано, по его словам, с геополитической борьбой, санкциями и страхами инвесторов. Однако Жидков считает, что во втором полугодии рынок оживится и показатели выйдут в плюс.

Среди позитивных сигналов глава Мосбиржи отметил смену тренда по ключевой ставке и рекорды в долговом сегменте: за 2025 год почти 300 компаний привлекли больше 8 трлн руб. Инвесторы действительно уже готовы вкладываться в бумаги российских компаний, считает управляющий директор по инвестиционным рейтингам акций агентства «Эксперт РА» Роман Андреев:

«Я бы не назвал это усталостью. Скорее, участники рынка немного разочарованы ожиданием роста индекса, потому что уже два года он толком не растет. В то время как ставка существенно снизилась с пиковых прошлогодних значений, и ожидания настолько выросли, что, если мы не увидим чего-то экстраординарного, акции в 2026 году должны переоцениться. Ситуация накалилась уже до степени сжатой пружины. Мы видим, что сейчас пока из инструментов с фиксированной доходностью в акции перекладываются только "физики". Но, думаю, когда тренд станет очевидным, профессиональные участники рынка, так называемые Smart Money, тоже запрыгнут в этот тренд».

Еще одним позитивным сигналом на Мосбирже считают интерес компаний к IPO.

В 2025 году крупнейшее размещение провел «Дом.РФ» — почти на 32 млрд руб. А в 2026-м, по разным прогнозам, на публичный рынок выйдет еще от 10 до 20 игроков с привлечением до 100 млрд. IPO сейчас — это скорее вынужденный шаг, считает управляющий директор компании Arbat Capital Александр Орлов:

«С одной стороны, на таком низком уровне оцененности рынка и спроса у компаний не должно быть особого желания размещать свои акции с дисконтом. А с другой стороны, есть давление со стороны высоких процентных ставок, и у компаний могут быть сложности с привлечением долгового финансирования. Из-за этого они вынуждены идти на IPO, чтобы улучшать структуру капитала и получать финансирование на лучших условиях. У инвесторов логика такая: с одной стороны, вроде хочется купить перспективную компанию подешевле, а с другой — можно надежнее заработать в долговом рынке со ставками под 14-15%.

Интерес к Мосбирже есть только из дружественных стран, большая часть — это все-таки квазироссийские деньги, просто зашедшие из Армении, Казахстана или Дубая. Чистых настоящих индийских или китайских инвесторов, думаю, мизерное количество. И если это и есть, то, скорее всего, какие-то стратегические пакеты в той же "Роснефти"».

На оценку российских компаний сейчас очень давит страновой дисконт, говорит глава Мосбиржи.

Он оценивает скидку в 65-70%. Хотя за последний год на фоне сообщений о мирных переговорах показатель немного сократился. И это хорошее время, чтобы рискнуть зайти на рынок, полагает проектный директор Frank RG Любовь Прокопова:

«В начале каждого года все пытаются сделать прогнозы и поймать тот самый момент, когда можно эффективно зайти в рынок, чтобы сильно заработать. И этого не происходит. Сейчас все так политизировано, что сигналы предугадать невозможно. Если инвестор готов ждать, то его стратегия может быть такой: зайти в рынок акций на год-три в ожидании, что когда-то вдруг что-то произойдет. Поймать этот момент невозможно, но когда ты уже сидишь в акциях, то очень сильно заработаешь, используя вот эту ситуацию недооцененности рынка. Действительно, по некоторым бумагам доходность может быть двукратной. Сливки можно снять, только если у тебя сейчас есть капитал, который карман не жмет, и если ты веришь в светлое будущее. Это, по-моему, единственный философский подход, который может сработать».

Сейчас на Мосбирже открыто примерно 80 млн счетов. Доля игроков, которые совершают сделки ежемесячно, в среднем составляет 3 млн. Клиенты с некрупными активами, по данным площадки, чаще всего выбирают коллективные фонды.

